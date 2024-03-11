Duraklayan araca çarpıp devrildi: O anlar kamerada | Video
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç, duraklayan bir diğer hafif ticari araca çarpıp devrildi. Yan vaziyette duran aracın sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamarası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüde, hafif ticari aracın duraklayan başka bir hafif ticari araca çarpıp devrildiği görülüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:53
00:20
Van'da eşini bıçaklayan şahsa linç girişimi kamerada | Video 11.03.2024 | 11:42
00:39
Sanal bahis borcu yüzünden kuyumcu soyan şüpheliler, tutuklandı | Video 11.03.2024 | 11:37
06:59
Diyarbakır’da akılalmaz olay: Binanın girişini kimse bulamıyor! | Video 11.03.2024 | 11:17
05:34
04:23
Maskeli silahlı gaspçılar kuyumcu kuryesini böyle gasp ettiler | Video 11.03.2024 | 11:16
01:25
04:10
Hakkari'de 25 bin nüfuslu ilçenin tek kadın muhtar adayı oldu | Video 11.03.2024 | 10:22
06:25
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 11 Mart 2024 Pazartesi atv izle! | Video 11.03.2024 | 10:24
00:41
Uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 510 gram esrar ele geçirildi | Video 11.03.2024 | 10:21
00:43
Maltepe’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı | Video 11.03.2024 | 10:19
01:37
Duraklayan araca çarpıp devrildi: O anlar kamerada | Video 11.03.2024 | 08:40
02:24
Samsun'da 4.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem kamerada | Video 11.03.2024 | 09:57
01:11
Yüksekova’da sahur vakti 3,1 büyüklüğünde deprem | Video 11.03.2024 | 08:40
04:26
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran ‘Ayet’ sorusu! 10.03.2024 | 23:22
01:45
Kim Milyoner Olmak İster’de Osmanlı sorusu! Milyoner’de yarışmacı risk aldı! 10.03.2024 | 22:35
02:53
Kim Milyoner Olmak İster’de Osmanlı sorusu! Milyoner’de yarışmacı risk aldı! 10.03.2024 | 22:02
03:36
01:34
Osmangazi Meydanı'nda Semicenk rüzgarı esti | Video 10.03.2024 | 14:46
00:17
Mardin'de yolcu otobüsü bir evin bahçesine girdi | Video 10.03.2024 | 14:41