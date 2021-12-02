Video Yaşam Düşen telefonunu almak isterken kayalıkların arasına sıkıştı
Düşen telefonunu almak isterken kayalıkların arasına sıkıştı

Düşen telefonunu almak isterken kayalıkların arasına sıkıştı

02.12.2021 | 10:17

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İstanbul Kartal Sahili'nde düşen cep telefonunu almaya çalışırken kayalıklar arasına sıkışan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ekipler, cep telefonunu da düştüğü yerden aldı.

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Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kartal Sahili'nde meydana geldi. Yiğitcan Sarıkaya, arkadaşlarıyla birlikte oturduğu kayalıklarda cep telefonunu düşürdü. Düşen telefonu almaya çalışan Sarıkaya, kayalıkların arasına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede sahile gelen itfaiye ekipleri, hidrolik kesici alet kullanarak kayaları ayırıp, sıkışan kişiyi kurtardı. Düşme sonucu yaralanan Sarıkaya, ambulansla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yaklaşık 2 metre kayalıkların içine düşen cep telefonunu çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Yaralı kişinin arkadaşı ise telefonun çıkarılması üzerine itfaiye ekiplerine sarılarak teşekkür etti.

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