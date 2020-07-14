Video Yaşam Düzce'de feci kaza! Kaldırıma çıkan araç anne ve çocuklarına çarptı: 2’si ağır 5 yaralı | Video

Düzce'de feci kaza! Kaldırıma çıkan araç anne ve çocuklarına çarptı: 2’si ağır 5 yaralı | Video

Düzce'de feci kaza! Kaldırıma çıkan araç anne ve çocuklarına çarptı: 2’si ağır 5 yaralı | Video
14.07.2020 | 12:41

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Düzce’nin Cumayeri ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, kaldırımda yürüyen yabancı uyruklu anne ve çocuklarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Kazada araç altına kalan 2 çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Olay Düzce'nin Cumayeri ilçesi Sağlık Ocağı önünde meydana geldi. Edimilen bilgilere göre D.A. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonrasında kaldırımda çocukları ile birlikte yürüyen yabancı uyruklu Sıhem S.(33), M.M.(8) ve S.M.(1)'e çarptı. Hafif ticar araç daha sonra yol kenarında bulunan demir dubalara çarparak durabildi. Kazayı gören sağlık ocağı personelleri, hızla yaralıların yardımına koşarken bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.


Hafif ticari aracın altında kaldığı tespit edilen çocuklar çevredeki vatandaşların yardımı ile çıkartılırken, bölgeye gelen 112 ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü D.A. ve araçta yolcu olarak bulunan S.A. ile birlikte yabancı uyruklu Sıhem S.(33), M.M.(8) ve S.M.(1) yaralandı. Yaralı çocukların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, emniyet ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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