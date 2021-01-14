E-devlet şifresi ile koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? MHRS aşı randevu ekranı

Koronavirüs aşısı Türkiye'de yapılmaya başlandı! Dün, ilk Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptırdığı koronavirüs aşısı sonrası, aşı randevu oluşturma süreci merak konusu oldu. Aşı takvimi ile ilk hangi grupların aşı yaptıracağı belirlendi ve bu takvime göre MHRS aşı randevu ekranı üzerinden randevu oluşturacak vatandaşlar, en yakın aşı merkezlerinde KOVİD-19 aşısı olabilecekler. İşte, e-devlet MHRS aşı randevu oluşturma sayfası.