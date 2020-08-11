Edirne'de polisten kaçan zanlıların kıskıvrak yakalanma anı kamerada | Video

Edirne'de, sahte para kullanarak alış veriş yaptıkları ihbarı yapılan 2 şüpheli kendilerine takibe alan polisin 'dur' ihtarında uymayarak otomobille kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından otomobil kıstırılıp durdurulurken, içindeki 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Edirne'de bugün bazı esnaflar, alış veriş yapan 2 kişinin sahte para verdiğini tespit ederek, emniyete şikayette bulundu. Şikayet üzerine kapsamlı çalışma başlatan polis, sahte para kullandığı belirtilen şüphelilerin 34 CLZ 914 plakalı otomobil kullandığı tespit etti. Plakının verildiği araç her yerde aranırken, Eski İstanbul Caddesi üzerinde seyir halinde olduğu bildirildi. Caddeye sevk edilen polis ekipleri şüpheli otomobile, 'dur' ihtarında bulundu. Sürücünün ihtara uymayıp kaçması üzerine araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Ara sokaklara giren otomobil, polis ekipleri tarafından sıkıştırılıp, durduruldu ve içinde bulunan 2 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.



Polis ekipleri otomobilde yaptıkları aramada çantalar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerle çantalar emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

