Eksiden çobanlar giyiyordu, şimdi sosyetenin gözdesi

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Bir zamanlar çobanların giydiği abâlar, son zamanlarda doğal ve sağlıklı olması sebebiyle farklı kesimler tarafından da tercih ediliyor.
Keçi kılı ve koyun yününden üretilen abâ kıyafetler, doğal ve kalın yapısıyla giyenleri soğuk kış günlerinde bile üşütmüyor. Bilhassa romatizmal hastalıkları olanların tercihi olan abâlar, çoban kıyafeti olarak biliniyor. Son yıllarda doğal ürünlere olan taleple birlikte abâlara talep arttı. Toplumdaki her kesim vatandaş tarafından ilgi gören abâ giysilerin pantolon ve yelekleri büyük ilgi görüyor. Bu kıyafetleri giyenler kendilerine farklı bir tarz oluştururken, kendini soğuktan sağlıklı şekilde korumuş oluyor. Yünden yapılan abâ pantolon ve yeleklerin takımı 150 liradan satılıyor. Doğal malzemesine rağmen fiyatı uygun olan abâlar vatandaşların ilgisini çekiyor.
20 yıldır kış aylarında abâ giydiğini ifade eden Ramazan Koç, "Bu kıyafetler doğal yünden yalıyor. Giydiğin zaman hiç üşütmüyor. Ben sürekli giyiyorum, çok memnunum. Son zamanlarda herkes giymeye başladı" dedi.
Bursa'da 50 yıldır abâ sattığını belirten Uğur Sönmez, "Abâlar koyun yününden yapılıyor. Biz de dikiyoruz. Bu abâları eskiden çobanlar giyiyordu, şimdi sosyetenin tercihi oldu. Bu ürün çok sağlıklı. Giyeni ısıtıyor. Ayrıca romatizma hastalığı olanlar bunu tercih ediyor. Abâların takımını 150 liradan satıyoruz. Bu ürünlerin 50 yıldır yapıp satıyorum" şeklinde konuştu.