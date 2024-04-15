Elazığ'da 3 kişi cin çarpma iddiası ile toplum sağlığı merkezine başvurdu | Video
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 3 kişi, cin çarpma iddiası ile toplum sağlığı merkezine başvurdu. Merkeze 3 ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bir hocanın da merkeze geldiği olayda, şahıslar hastaneye sevk edilmeyi reddetti.
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