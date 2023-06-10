Video Yaşam Emniyetten kritik operasyon! DEAŞ’ın kilit ismi İstanbul’da yakalandı | Video
Emniyetten kritik operasyon! DEAŞ’ın kilit ismi İstanbul’da yakalandı | Video

Emniyetten kritik operasyon! DEAŞ’ın kilit ismi İstanbul’da yakalandı | Video

10.06.2023 | 10:32

Küresel terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde “Ninova (Musul) Bölgesi Kadısı” Iraklı terörist İstanbul’da yakalandı. Çapraz sorguda çözülen hücre sorumlusu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik üç gün önce kritik bir operasyon gerçekleştirildi.
Kentte DEAŞ'la bağlantılı unsurların varlık gösterdiğine dair istihbarat alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) birimleri, söz konusu şüphelileri yakın takibe alarak adım adım izledi. Emniyet ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 7 Haziran'da gerçekleştirilen zincirleme operasyonda, 9 DEAŞ mensubu gözaltına alındı.

YURTİÇİ VE YURTDIŞINDAKİ BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR
Yakalananlar arasında DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden birinin bulunduğu öğrenilirken, kilit ismin; örgütün sözde Ninova (Musul) Bölgesi Kadısı J.A. olduğu anlaşıldı.

Türkiye'deki faaliyetleri güvenlik birimlerine sızan hücre sorumlusunun, Esenyurt'ta bir evde barındığı ve söz konusu adreste saklandığı anlaşılırken, çapraz sorguda çözüldüğü aktarıldı. Irak asıllı teröristin, hakkında yöneltilen suçlamaları kabul ederek DEAŞ künyesinde 2016 yılında örgütün sözde Ninova Bölgesi Kadısı olduğunu itiraf ettiği ifade edildi.

Ülkeye ne zaman giriş yaptığı araştırılan, gerçek ismiyle J.İ.A.A., örgüt içinde bilinen adıyla J.A.'nın, Haziran 2014'te Irak'ın ikinci büyük kenti olan Musul'daki işgale yön veren DEAŞ'lı Arap terörist savaşçılar arasında yer alıp almadığı ise henüz bilinmiyor. Örgütten koptuğu düşünülen Irak asıllı teröristin, polisteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ve hapse atıldığı bildirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Emniyetten kritik operasyon! DEAŞ’ın kilit ismi İstanbul’da yakalandı | Video 00:57
Emniyetten kritik operasyon! DEAŞ’ın kilit ismi İstanbul’da yakalandı | Video 10.06.2023 | 10:32
Şafak vakti koçbaşlarıyla özel harekat girdi, narkotik köpeği Truva buldu | Video 03:35
Şafak vakti koçbaşlarıyla özel harekat girdi, narkotik köpeği Truva buldu | Video 10.06.2023 | 10:32
Uludağ’da kaybolan yaşlı adamın gelini: Ot toplamaya değil define aramaya gittiler | Video 04:51
Uludağ’da kaybolan yaşlı adamın gelini: "Ot toplamaya değil define aramaya gittiler" | Video 10.06.2023 | 10:32
Arnavutköy’de genç kızların saç saça baş başa kavgası kamerada | Video 00:38
Arnavutköy’de genç kızların saç saça baş başa kavgası kamerada | Video 10.06.2023 | 10:32
MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda yangın | Video 00:39
MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yangın | Video 10.06.2023 | 10:00
Yeni doğan yavru dağ keçisini gören motosiklet tutkunlarının heyecanı gülümsetti | Video 01:08
Yeni doğan yavru dağ keçisini gören motosiklet tutkunlarının heyecanı gülümsetti | Video 10.06.2023 | 08:41
Fatih’te 2 kişinin öldüğü çatışmanın görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:52
Fatih’te 2 kişinin öldüğü çatışmanın görüntüsü ortaya çıktı | Video 10.06.2023 | 08:41
Alkollü sürücünün kullandığı otomobil, polis uygulama noktasında kaza yaptı | Video 00:40
Alkollü sürücünün kullandığı otomobil, polis uygulama noktasında kaza yaptı | Video 10.06.2023 | 08:41
Elazığ’da seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı | Video 00:39
Elazığ’da seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı | Video 09.06.2023 | 22:39
Antalya’da 13 bin şişe sahte içki ele geçirildi | Video 00:39
Antalya’da 13 bin şişe sahte içki ele geçirildi | Video 09.06.2023 | 16:53
Adıyaman’da feci kaza! Takla atan araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 1 yaralı! | Video 01:08
Adıyaman’da feci kaza! Takla atan araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 1 yaralı! | Video 09.06.2023 | 16:12
İstanbul’da sahte 1 milyar dolar ele geçirildi | Video 01:18
İstanbul'da sahte 1 milyar dolar ele geçirildi | Video 09.06.2023 | 16:09
Fatih’te çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi | Video 06:28
Fatih’te çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi | Video 09.06.2023 | 14:54
Bayramiç’te virajı alamayarak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı | Video 01:14
Bayramiç’te virajı alamayarak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı | Video 09.06.2023 | 13:57
Esenyurt’ta sokak köpeklerinin park halindeki aracı parçaladığı anlar kamerada | Video 00:46
Esenyurt’ta sokak köpeklerinin park halindeki aracı parçaladığı anlar kamerada | Video 09.06.2023 | 13:45
Sancaktepe’de diş tedavisinde narkoz krizi: Yoğun bakıma alındı | Video 03:17
Sancaktepe’de diş tedavisinde narkoz krizi: Yoğun bakıma alındı | Video 09.06.2023 | 13:16
Bakan Kacır: “Türkiye’yi kendi teknolojisini geliştiren, rekabet edebilen bir ülke haline getirmek için çalışıyoruz” | Video 05:12
Bakan Kacır: “Türkiye’yi kendi teknolojisini geliştiren, rekabet edebilen bir ülke haline getirmek için çalışıyoruz” | Video 09.06.2023 | 13:16
Yağmurdan sonra açan çiçekler görsel şölen oluşturdu | Video 03:13
Yağmurdan sonra açan çiçekler görsel şölen oluşturdu | Video 09.06.2023 | 13:05
Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video 00:28
Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video 09.06.2023 | 13:05
Annesine şiddet uygulayan babasını tabancayla vurdu | Video 00:53
Annesine şiddet uygulayan babasını tabancayla vurdu | Video 09.06.2023 | 11:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA