Enkazdan çıkan mutluluk: 9 aylık hamile kadının bebeği dünyaya geldi | Video 10.02.2023 | 14:49 Kahramanmaraş depreminde Hatay’ın Defne ilçesinde enkazdan çıkarılan ve önceki gün skorsky helikopterle Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen 9 aylık hamile Fidan Yıldız Sağaltıcı, dün akşam bebeğine kavuştu. Hastanede sağlıkla ilk bebeklerine kavuşan Sağaltıcı ailesi, depremden sonra doğan ve adeta Türkiye’nin bebeği olan kızlarına anlamı ‘pamuk’ olan Gutnam Elif ismini koydu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde enkaz altında kalan 9 aylık hamile Fidan Yıldız Sağaltıcı, 8 Şubat Çarşamba günü öğle saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait skorsky helikopterle Mersin'e getirildi. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanındaki açık alana iniş yapan helikopterden sağlık görevlileri tarafından alınarak hastaneye yetiştirilen anne adayı, dün akşam saat 22.00 sıralarında doğum yaptı.Sağlıklı bir kız bebek dünyaya getiren 29 yaşındaki anne, eşi Orhan Sağaltıcı ile birlikte bebeğini bugün ilk kez gördü. Kuvözdeki bebeklerini cam arkasından seven ve cep telefonuyla fotoğraf ve videolarını çeken Sağaltıcı ailesi, ilk bebeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Anne-baba Sağaltıcılar büyük bir sevinç yaşarken, kızlarına, Fidan Sağaltıcı'nın pandemi sürecinde corona virüsten yaşamını yitiren annesinin ismi olan ve 'pamuk' anlamına gelen Gutnam ve Elif isimlerini koydular.Yıkıcı depremin ardından dünyaya 'merhaba' diyen Gutnam Elif, tüm Türkiye'ye umut oldu.Baba Orhan Sağaltıcı, hastane odasında gazetecilere açıklama yaparak, hem acıyı hem sevinci paylaştı. 40 yaşındaki baba Sağaltıcı, depremin ülkeye çok ağır kayıplar yaşattığını belirterek, "Ama yaraların sarılması açısından dertlere deva olan halkımızın fedakarlığı hiçbir halk tarafından sergilenmemiştir, eşi benzeri görülmemiştir. Umutların bittiği bir anda yardıma koştular. Bütün hastaneler yıkılmış, nasıl doğuracak diye düşündük. Depremden sonra iki gün bebeği hissetmedi, muayene olması gerekiyordu. Hastane hastane gezdik, yollar da tıkalıydı. Devletimizin o anda bize yardım eli uzatması gerçekten çok takdire şayan bir hareketti" dedi.Deprem anını ve sonrasını da anlatan Sağaltıcı, depreme yatakta yakalandıklarını ve çok korktuklarını, içinden bütün duaları okuduğunu söyleyen Sağaltıcı, "Eşim o an çok korktu, ben kendisine destek olmaya çalıştım. Sallantıyı anlatmaya kelimelerin yetersiz kaldığı bir andı. Depremden iki gün sonra bir aile dostumuzun askeriyeye durumu iletmesi üzerine bizi bulunduğumuz noktadan alıp Mersin Şehir Hastanesine getirdiler. Gerçekten umutlarımız tükenmişti; devletimize, bütün emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Bebeklerine kavuştukları için çok mutlu olduklarını dile getiren Sağaltıcı, "Çok büyük bir mutluluk. Allah'ım sana şükürler olsun. Gerçekten öyle hüzünden sonra böyle güzel olay yaşanması, ilk bebeğimiz. İnsan çok karışık duyguları beraber yaşıyor. Gerçekten tarifi olmayan bir duygu bu. İsmi Gutnam Elif. Gutnam rahmetli kayınvalidemin adı; pamuk demektir; pamuğum Elif. Eşim de çok mutlu. Yeni bir hayata başlıyoruz ben, eşim ve bebeğim. Yaşanan olayları insan bir noktada hatırlamak istemiyor" ifadelerini kullandı.Depremde evlerinin yıkıldığını, şu an herhangi bir plan yapamadıklarını belirten Sağaltıcı, "En temel ihtiyaç barınma ve yemek. Şu an hastanedeyiz. İhtiyaçlarımız karşılanıyor. Bütün sağlık görevlileri çok ilgililer, herkes yardımcı oluyor" diyerek herkese teşekkür etti.Yeni Doğum Bakım Uzmanı Dr. Hüseyin Şimşek de bebeğin durumuyla ilgili bilgi verdi. Fidan Sağaltıcı'nın hastaneye 38 haftalık gebe geldiğini söyleyen Dr. Şimşek, "Hastamız sağlıklı bir şekilde doğum yaptı. Bebek 3 bin 100 gram. Solunum sıkıntısı nedeniyle burundan oksijen tedavisi alıyor. Şu an için bebeğin genel durumu orta-iyi seviyede. Bugün beslenmesine başlayacağız. Diğer tetkiklerini yapacağız. Sağlık durumu iyiye gidiyor" şeklinde konuştu.