Erzincan'da iki grup birbirine girdi, çevredekiler film gibi izledi | Video

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Erzincan kent merkezinde iki genç grubunun tekme tokatlı kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerde vatandaşların en yoğun olduğu Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki genç gurubu arasında kapalı alan içerisinde sözlü sataşma yüzünden başlayan tartışma tekme tokatlı kavgaya dönüştü. 6-7 kişinin karıştığı kavga caddeye taştı. Cadde üzerinde tekme tokatlı birbirlerine saldıran gençlerin kavgasını yoldan gelip geçen vatandaşlar ise adeta film izler gibi seyretti. Yaşanan kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bir süre sonra kavga sonlandırılarak olay yerine polis gelinceye kadar iki tarafta uzaklaştı.