Erzincan’da kar ve tipiden 135 köy yolu ulaşıma kapandı | Video
Erzincan merkez ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından kapanan 135 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor.
Kar şehirlerarası yollarda da etkili olurken Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan ve Kızıldağ Geçitlerinde karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması yürüttü.
Öte yandan yağan karla birlikte beyaz örtüye bürünen Ekşisu Mesire alanı ile Çağlayan Beldesinde bulunan Girlevik Şelalesi görsel oluşturdu.
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