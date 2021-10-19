Erzurum’da korkutan yangın! Eski İller Bankası binası böyle yandı | Video

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Erzurum’da kullanılmayan bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangında her hangi bir can kaybı yaşanmazken 2 binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.
Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Ali Ravi Caddesi'nde bulunan eski İller Bankası'nın binasının çatısında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler bir anda tüm binayı kaplarken hemen yanında bulunan diğer bir binanın çatısına daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları üzerine yangın kısa sürede söndürülürken ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.