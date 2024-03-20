Esenyurt’ta direksiyon eğitmeninin bariyerlere girdiği kaza kamerada: 1 ölü, 2 yaralı | Video
Esenyurt’ta direksiyon eğitmeninin kullandığı otomobil, ara sokaktan çıkan bir araca çarptı ardından bariyerlere girdi. Kazada direksiyon eğitmeni hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaşanan kaza anlarını anlatan Sedat Çelik, "Karşıdan gelen araç, sol şeride geçmek isteyen araca çarptı, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere girdi. Sürücü ağır şekilde yaralanmıştı, olay yerinde de hayatını kaybetti. Araç içinde bulunan 2 kişi de yaralıydı. Sürekli burada kazalar oluyor, buraya yetkililerin el atması gerekiyor" dedi.
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