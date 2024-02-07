Esenyurt'ta tekel bayisine silahlı saldırı kamerada | Video
ESENYURT'ta, motosikletli iki kişi, tekel bayisine silahla ateş etti. Dükkan sahibi Vasıf Ç.'nin hafif yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Silahlı saldırı anı tekel bayisini güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletli iki kişi, kaldırımda ilerleyerek tekel bayisinin önüne geliyor. Motosiklet durakladığı sırada arkada oturan kişi tekel bayisine doğru defalarca ateş ediyor. Kafalarında kask bulunan iki şüphelinin saldırının ardından olay yerinden hızla uzaklaştığı görülüyor.
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