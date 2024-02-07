Esenyurt'ta tekel bayisine silahlı saldırı kamerada | Video 07.02.2024 | 10:35 ESENYURT'ta, motosikletli iki kişi, tekel bayisine silahla ateş etti. Dükkan sahibi Vasıf Ç.'nin hafif yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 5 Şubat Pazartesi günü, saat 22.50 sıralarında, Örnek Mahallesi Erzurum Kongre Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, iki şüpheli kişi, plakası belirlenemeyen motosikletle kaldırımda ilerleyerek tekel bayisinin önüne geldi. Motosikleti kullanan sürücü dükkanın önüne geldiğinde durakladı. Motosikletin arka tarafında oturan kişi ise silahını çıkararak iş yeri sahibi Vasıf Ç.'nin (40) bulunduğu tekel bayisine defalarca ateş etti. Vasıf Ç., mermilerden birinin bacağına isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Vasıf Ç., ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekiplerinin şüpheli saldırganları arama çalışmaları devam ediyor.Silahlı saldırı anı tekel bayisini güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletli iki kişi, kaldırımda ilerleyerek tekel bayisinin önüne geliyor. Motosiklet durakladığı sırada arkada oturan kişi tekel bayisine doğru defalarca ateş ediyor. Kafalarında kask bulunan iki şüphelinin saldırının ardından olay yerinden hızla uzaklaştığı görülüyor.