Esenyurt'taki tekel katliamı davasının görüldüğü adliyede arbede | Video
Esenyurt'ta 2 kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 8 kişinin Büyükçekmece Adliyesi'nde devam eden soruşturma sırasında şahısların yakınları arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada polis edipleri 1 kişiyi gözaltına aldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:33
Esenyurt'taki tekel katliamı davasının görüldüğü adliyede arbede | Video 03.08.2023 | 15:42
02:14
İzmir'deki lunapark kazası kamerada | Video 03.08.2023 | 15:42
02:17
Otomobiliyle dereye uçmaktan demir korkuluklar sayesinde kurtuldu | Video 03.08.2023 | 15:42
03:28
Tekirdağ’da korkutan görüntü! Barajdaki çalı ve ağaçlar ortaya çıktı | Video 03.08.2023 | 15:42
01:51
İstanbul’da sahte parfüm operasyonu! Piyasa değeri 5 milyon lira | Video 03.08.2023 | 15:42
07:11
Zayıflama çayı canından ediyordu: Karaciğer nakliyle hayata tutundu | Video 03.08.2023 | 13:53
02:43
Havaya ateş açıp paylaşım yapan magandalar yakalandı | Video 03.08.2023 | 13:54
05:35
Fil hastalığı tedavisinde çözüm | Video 03.08.2023 | 12:29
06:51
Kedisinin ölümünden sorumlu tuttuğu veterineri dövdü | Video 03.08.2023 | 12:43
01:07
Yolcu otobüsü, tır ve midibüsün karıştığı kaza kamerada: 2 yaralı | Video 03.08.2023 | 12:29
03:46
01:50
Esenyurt'taki tekel bayii katliamıyla ilgili flaş gelişme | Video 03.08.2023 | 10:18
04:35
Kocaeli'nde pet shop katliamı | Video 03.08.2023 | 10:18
01:55
Kaza kavgasında yanlışlıkla sopa ile vurduğu kadın baygınlık geçirdi | Video 03.08.2023 | 09:34
01:07
Kastamonu'da ahşap kapı boya fabrikası alevlere teslim oldu | Video 03.08.2023 | 08:45
01:25
İzmir’de lunaparkta faciadan dönüldü: 6 yaralı | Video 03.08.2023 | 08:46
00:51
43 saniye drift attı, 24 bin 406 lira ceza yedi | Video 03.08.2023 | 08:46
02:35
Mersin'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 37 gözaltı | Video 03.08.2023 | 08:46
06:04