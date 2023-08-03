Esenyurt'taki tekel katliamı davasının görüldüğü adliyede arbede | Video 03.08.2023 | 15:42 Esenyurt'ta 2 kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 8 kişinin Büyükçekmece Adliyesi'nde devam eden soruşturma sırasında şahısların yakınları arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada polis edipleri 1 kişiyi gözaltına aldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü 1 kişinin de ağır yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 8 kişi Büyükçekmece Adliyesi'ne getirildi. Devam eden soruşturma çerçevesinde şahısların yakınları adliye içinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı iddia edildi. Tartışma nedeniyle şahıslardan 1'i polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahıslardan birinin gözaltına alındığı anlar ise kameraya yansıdı.