Video Yaşam Eşine "Bugün ikimiz de öleceğiz" deyip, cipi dinlenme tesisine sürmüştü. Dehşet anının görüntüleri ortaya çıktı | Video

Eşine "Bugün ikimiz de öleceğiz" deyip, cipi dinlenme tesisine sürmüştü. Dehşet anının görüntüleri ortaya çıktı | Video

Eşine
09.01.2021 | 08:32

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gölette kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı yürekleri dağladı | Video 02:11
Gölette kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı yürekleri dağladı | Video 09.01.2021 | 09:06
Uygulamadan kaçıp polise yakalandı, gazetecileri görünce maskeyi yüzüne kapattı | Video 02:02
Uygulamadan kaçıp polise yakalandı, gazetecileri görünce maskeyi yüzüne kapattı | Video 09.01.2021 | 09:06
İstanbul Fatih’te aşırı hız nedeniyle kontrolü kaybeden otomobil yan yattı: 1 yaralı | Video 02:24
İstanbul Fatih’te aşırı hız nedeniyle kontrolü kaybeden otomobil yan yattı: 1 yaralı | Video 09.01.2021 | 09:04
Gece yarısı korkutan su patlaması Gök gürledi sandım, yataktan fırladım | Video 04:21
Gece yarısı korkutan su patlaması "Gök gürledi sandım, yataktan fırladım" | Video 09.01.2021 | 08:58
Van'da kuşların ölmemesi için elektrik trafosuna yerleştirilen cansız manken indirilerek 'İzole' uygulandı | Video 02:40
Van'da kuşların ölmemesi için elektrik trafosuna yerleştirilen cansız manken indirilerek 'İzole' uygulandı | Video 09.01.2021 | 09:03
Antalya'da sopayla köpeklerini döven kadın hakkında işlem yapıldı | Video 00:48
Antalya'da sopayla köpeklerini döven kadın hakkında işlem yapıldı | Video 09.01.2021 | 08:58
Eşine Bugün ikimiz de öleceğiz deyip, cipi dinlenme tesisine sürmüştü. Dehşet anının görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:27
Eşine "Bugün ikimiz de öleceğiz" deyip, cipi dinlenme tesisine sürmüştü. Dehşet anının görüntüleri ortaya çıktı | Video 09.01.2021 | 08:32
Sokak ortasında iki köpeğe sopalı eziyet | Video 00:49
Sokak ortasında iki köpeğe sopalı eziyet | Video 09.01.2021 | 08:31
Balıkçıların ağına dev 'ay balığı' takıldı | Video 00:57
Balıkçıların ağına dev 'ay balığı' takıldı | Video 09.01.2021 | 08:31
ATV'nin üzerine geldiğini son anda fark edip kurtuldu; o anlar kamerada | Video 00:31
ATV'nin üzerine geldiğini son anda fark edip kurtuldu; o anlar kamerada | Video 09.01.2021 | 08:31
İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı! Kısıtlama öncesi İstanbul trafiğinde canlı yayınla son dakika | Video 03:31
İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı! Kısıtlama öncesi İstanbul trafiğinde canlı yayınla son dakika | Video 08.01.2021 | 17:19
Şilili turist Antalya’da kaldığı evde ölü bulundu | Video 01:42
Şilili turist Antalya’da kaldığı evde ölü bulundu | Video 08.01.2021 | 17:10
Kocaeli İzmit Körfezinde Ocak ayında böyle deniz keyfi yaptı | Video 00:30
Kocaeli İzmit Körfezinde Ocak ayında böyle deniz keyfi yaptı | Video 08.01.2021 | 17:07
İstanbul Eminönü'nde kısıtlama öncesi korkutan alışveriş yoğunluğu kamerada | Video 02:49
İstanbul Eminönü'nde kısıtlama öncesi korkutan alışveriş yoğunluğu kamerada | Video 08.01.2021 | 17:03
Antalya'da Oğlu 'limon'um içeride kaldı' diye ağlayınca dumanın arasına girip kuşları kurtardı | Video 03:31
Antalya'da Oğlu 'limon'um içeride kaldı' diye ağlayınca dumanın arasına girip kuşları kurtardı | Video 08.01.2021 | 16:33
İstanbul Rus Konsolosluğu'nun misafirhane köşkü tadilatında çalışan işçi ölü bulundu 02:34
İstanbul Rus Konsolosluğu'nun misafirhane köşkü tadilatında çalışan işçi ölü bulundu 08.01.2021 | 16:32
2 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada | Video 03:53
2 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada | Video 08.01.2021 | 16:42
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin noktayı koydu: Bu kış PKK’nın son kışı olacak | Video 06:35
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin noktayı koydu: "Bu kış PKK’nın son kışı olacak" | Video 08.01.2021 | 16:07
Son dakika! Hatay'da 22 yıla mahkum edilen sapık yakalandı | Video 02:21
Son dakika! Hatay'da 22 yıla mahkum edilen sapık yakalandı | Video 08.01.2021 | 16:08
THY’den Dr. Öz ile TK Extra Care önlemleri | Video 04:14
THY’den Dr. Öz ile TK Extra Care önlemleri | Video 08.01.2021 | 16:04

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu geçişinde dinlenme tesisine dalan cip, park halindeki araçlara ve yayalara çarptı. Olayda 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Sürücü Naci Ak’ın eşi Semra Ak ifadesinde, araçta tartıştıkları eşinin, "Bugün ikimizde öleceğiz" diye bağırarak aracı dinlenme tesisine sürdüğünü söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

TEM Otoyolunda Ankara yönüne giden Naci Ak yönetimindeki 65 NV 246 plakalı cip, sabah saatlerinde hız kesmeden Çayırova ilçesi Yumrukaya dinlenme tesislerine girdi. Cip, park halindeki 41 AAV 013, 34 RG 5360 ve 34 DEE 916 plakalı araçlar ile yayalara çarparak durdu.

BIÇAKLA BOĞAZINI KESTİ
Cipten inen sürücü Naci Ak, iddiaya göre bıçakla boğazını keserek kendisine zarar verdi. Bu sırada durumu fark eden tesis çalışanları, Naci Ak'a müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cipin çarptığı park halindeki 34 DEE 916 plakalı otomobildeki Afganistan uyruklu Khalı Amanullah'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Naci Ak, eşi Semra Ak ve cipin çarptığı otomobillerde bulunanlar ile yayalardan oluşan toplam 8 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Amanullah'ın cenazesi ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından otopsi için morga kaldırıldı.

'BUGÜN İKİMİZ DE ÖLECEĞİZ'
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, cip sürücüsü Naci Ak'ın eşi Semra Ak ifadesinde eşiyle araçta tartıştıklarını söyledi. Ak, "Bugün ikimizde öleceğiz" diye bağıran eşinin aracını dinlenme tesisindeki park halindeki araçların üzerine sürdüğünü belirtti. Semra Ak olayın ardından eşinin araçtan indikten sonra bıçakla boğazını kestiğini, kendisine de zarar vermesinden korktuğunu, ancak tesiste bulunanların araya girdiğini kaydetti.

Kendisine zarar veren Naci Ak'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eşiyle araçta tartışan Naci Ak, "Bugün ikimiz de öleceğiz" diyerek cipi dinlenme tesisinde araçların üzerine sürerken, dehşet anları tesisteki güvenlik kameralarına yansıdı. Hızla gelen cip, dinlenme tesisin önündeki otomobile çarparken, tesisin önünde bulunan aracın geldiğini fark ederek kaçmaya çalışanlar kurtulamadı. Cipin çarptığı kişi yaşamını yitirirken, cipin çarptığı otomobile binmeyen çalışan bir kadın ise son anda kurtuldu. Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, cinnet geçiren kişinin boğazından kanların aktığının görüldü. Kanlar içerisinde kalan Naci Ak'ı çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştı. 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma devam ederken, kendisine zarar veren Naci Ak'ın Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi sürüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA