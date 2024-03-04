Video Yaşam Esnafların tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı | Video
Esnafların tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı | Video

Esnafların tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı | Video

04.03.2024 | 09:39

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki esnaf arasında çıkan tartışmada bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Alpaslan Mahallesi Seval Sokak üzerinde meydana gelen olayda sokak üzerinde iki esnaf olan O.T. ile L.T. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle L.T., yanında bulunan tabancayla O.T.'ye ateş açtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde O.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından O.T.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Şüpheli L.T. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 4 Mart 2024 Pazartesi atv izle! | Video 05:00
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 4 Mart 2024 Pazartesi atv izle! | Video 04.03.2024 | 10:30
Taksi krizleri kamerada: Sürücü taksimetre açmayıp bin lira istedi, yolcu ise ücreti ödemedi | Video 00:41
Taksi krizleri kamerada: Sürücü taksimetre açmayıp bin lira istedi, yolcu ise ücreti ödemedi | Video 04.03.2024 | 10:22
Adana’da bir haftada 22 torbacı tutuklandı | Video 00:42
Adana’da bir haftada 22 torbacı tutuklandı | Video 04.03.2024 | 10:04
Okul servisi bekleyen 10 yaşındaki çocuğa kamyonet kasasının kapağı böyle çarptı | Video 01:04
Okul servisi bekleyen 10 yaşındaki çocuğa kamyonet kasasının kapağı böyle çarptı | Video 04.03.2024 | 09:54
TEM’de tıra çarpan otomobilin tavanı koptu: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:12
TEM’de tıra çarpan otomobilin tavanı koptu: 1 ölü, 2 yaralı | Video 04.03.2024 | 09:44
Osmaniye’de yolcu minibüsünde 2 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 02:03
Osmaniye'de yolcu minibüsünde 2 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 04.03.2024 | 09:44
Esnafların tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı | Video 01:59
Esnafların tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı | Video 04.03.2024 | 09:39
Alanya’da 2 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında | Video 02:21
Alanya’da 2 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında | Video 04.03.2024 | 09:20
17 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi çadırda yakalandı | Video 00:33
17 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi çadırda yakalandı | Video 04.03.2024 | 09:07
Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine Toplantısı: Masada hangi konular var? 01:42
Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine Toplantısı: Masada hangi konular var? 03.03.2024 | 22:13
Kayıp Mehmet Derin’in cansız bedenine 70. saatte ulaşıldı | Video 02:11
Kayıp Mehmet Derin'in cansız bedenine 70. saatte ulaşıldı | Video 03.03.2024 | 15:28
Düğün konvoyundaki lüks aracın drift attığı anlar kamerada | Video 00:28
Düğün konvoyundaki lüks aracın drift attığı anlar kamerada | Video 03.03.2024 | 15:27
Makas atarken böyle kaza yaptı | Video 00:41
Makas atarken böyle kaza yaptı | Video 03.03.2024 | 15:27
Bolu’da güneşlenen su samuru böyle görüntülendi | Video 01:11
Bolu'da güneşlenen su samuru böyle görüntülendi | Video 03.03.2024 | 14:40
Borçlusunu 2 gün alıkoyup dehşeti yaşattı: Döverek kol ve ayak bileğini kırdılar | Video 00:52
Borçlusunu 2 gün alıkoyup dehşeti yaşattı: Döverek kol ve ayak bileğini kırdılar | Video 03.03.2024 | 14:40
Erzincan’da yaban hayatı fotokapanlara yansıdı | Video 02:01
Erzincan’da yaban hayatı fotokapanlara yansıdı | Video 03.03.2024 | 14:40
Silivri’de düğün konvoyunda drift kamerada | Video 00:43
Silivri’de düğün konvoyunda drift kamerada | Video 03.03.2024 | 14:22
Narkotik dedektör köpeği peçeteye emdirilmiş 2 bin içimlik bonzai ele geçirdi | Video 01:19
Narkotik dedektör köpeği peçeteye emdirilmiş 2 bin içimlik bonzai ele geçirdi | Video 03.03.2024 | 14:22
İETT şoförü ile yolcular arasında fazla yolcu aldın tartışması kamerada | Video 03:19
İETT şoförü ile yolcular arasında "fazla yolcu aldın" tartışması kamerada | Video 03.03.2024 | 12:29
Obez kedi Şiraz pilates yaparak ve yüzerek zayıflıyor | Video 06:36
Obez kedi "Şiraz" pilates yaparak ve yüzerek zayıflıyor | Video 03.03.2024 | 12:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA