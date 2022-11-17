Esra Erol’a ‘canım istemiyor’ diyerek damga vurmuştu! Esra Erol’da ihanet iddiası ortalığı karıştırdı! | Video
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ATV’nin ilgiyle takip edilen programlarından Esra Erol’da bugün açıklamalarıyla sosyal medyaya damga vuran Kezban Hanım’ın konusu ele alındı. Esra Erol’a katılan Kezban, programda birçok kez eşiyle küsüp barıştı. Kezban eşinin kendisini Nehir ile aldattığını ileri sürerek boşanmak istedi. Kezban Hanım, ‘ilişkilerini öğrenince vazgeçtim’ dedi. İşte Esra Erol’da bugün yaşananlar!