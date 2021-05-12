Esra Erol'da canlı yayında flaş yüzleşme: Kocasının iyilik olsun diye eve aldığı adamla kaçan kadın canlı yayında!

atv Esra Erol'da 12 Mayıs 2021 Çarşamba canlı yayınında flaş yüzleşme! Meliha Uygun, kocasının kalacak yeri olmadığı İbrahim Gümüş isimli adamla neden kaçtı? Karısı Meliha Uygun'un eve aldığı İbrahim Gümüş isimli adamla kaçarak evi terk ettiğini iddia eden Adnan Bey karısı ile canlı yayında bakın neler konuştu...