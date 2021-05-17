Video Yaşam Esra Erol canlı yayın izle: 17 Mayıs 2021 Pazartesi atv izle! Esra Erol'a canlı yayında büyük sürpriz

Esra Erol canlı yayın izle: 17 Mayıs 2021 Pazartesi atv izle! Esra Erol'a canlı yayında büyük sürpriz

Esra Erol canlı yayın izle: 17 Mayıs 2021 Pazartesi atv izle! Esra Erol'a canlı yayında büyük sürpriz
17.05.2021 | 16:35

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esra Erol canlı yayın izle: 17 Mayıs 2021 Pazartesi atv izle! Esra Erol'a canlı yayında büyük sürpriz 08:04
Esra Erol canlı yayın izle: 17 Mayıs 2021 Pazartesi atv izle! Esra Erol'a canlı yayında büyük sürpriz 17.05.2021 | 16:35
Domuzlar Bodrum marinaya kadar indi | Video 02:56
Domuzlar Bodrum marinaya kadar indi | Video 17.05.2021 | 15:57
Önce kayınçosuna, sonra kendi canına kıydı. O anlar kamerada | Video 01:32
Önce kayınçosuna, sonra kendi canına kıydı. O anlar kamerada | Video 17.05.2021 | 15:57
Otomobilin çarpmasıyla 40 metre öteye fırlayan genç kız kurtarılamadı | Video 03:00
Otomobilin çarpmasıyla 40 metre öteye fırlayan genç kız kurtarılamadı | Video 17.05.2021 | 15:23
Müslüman olan kadın müftüyü görünce gözyaşlarına boğuldu | Video 04:30
Müslüman olan kadın müftüyü görünce gözyaşlarına boğuldu | Video 17.05.2021 | 14:40
Zehirli deniz çıyanının izmarit balıklarının yumurtalarına saldırması su altı kamerasında | Video 00:59
Zehirli deniz çıyanının izmarit balıklarının yumurtalarına saldırması su altı kamerasında | Video 17.05.2021 | 14:40
İstanbul'da 'Taciz' iddiasıyla dövülüp görüntüleri sosyal medyada paylaşılan doktor Yargısız infaz yaptılar 06:01
İstanbul'da 'Taciz' iddiasıyla dövülüp görüntüleri sosyal medyada paylaşılan doktor "Yargısız infaz yaptılar" 17.05.2021 | 15:18
İstanbul Şişli'de bariyerleri parçalayan otomobil tamirci dükkanının önüne böyle düştü 02:12
İstanbul Şişli'de bariyerleri parçalayan otomobil tamirci dükkanının önüne böyle düştü 17.05.2021 | 14:27
Bursa'da hayatını kaybeden paraşütçünün ölüme gidiş anı görüntüleri ortaya çıktı 01:11
Bursa'da hayatını kaybeden paraşütçünün ölüme gidiş anı görüntüleri ortaya çıktı 17.05.2021 | 13:40
Annelerinin yiyecek getirmesini bekleyen yavru tilkilerin sevimli halleri kameralara yansıdı | Video 05:08
Annelerinin yiyecek getirmesini bekleyen yavru tilkilerin sevimli halleri kameralara yansıdı | Video 17.05.2021 | 12:30
Karadeniz'in taş gövdeli tek yel değirmeni | Video 03:48
Karadeniz'in taş gövdeli tek yel değirmeni | Video 17.05.2021 | 12:30
Tunç Soyer'in temiz körfez sözleri boşa çıktı. İzmir'de kanalizasyon suları denize dökülüyor | Video 00:30
Tunç Soyer'in "temiz körfez" sözleri boşa çıktı. İzmir'de kanalizasyon suları denize dökülüyor | Video 17.05.2021 | 12:31
313 milyon TL değerindeki 1 ton uyuşturucu hap böyle sergilendi | Video 02:07
313 milyon TL değerindeki 1 ton uyuşturucu hap böyle sergilendi | Video 17.05.2021 | 11:35
Müge Anlı'da Nezen Germiyen cinayeti itirafı olayında son dakika! Cezaevi arkadaşından Müge Anlı'da şok açıklamalar... 16:35
Müge Anlı'da Nezen Germiyen cinayeti itirafı olayında son dakika! Cezaevi arkadaşından Müge Anlı'da şok açıklamalar... 17.05.2021 | 11:45
Antalya'da kan donduran görüntü... İnsan kafatası! 01:49
Antalya'da kan donduran görüntü... İnsan kafatası! 17.05.2021 | 10:05
Taksi, nehir kenarındaki iki kişinin üzerine böyle düştü | Video 03:00
Taksi, nehir kenarındaki iki kişinin üzerine böyle düştü | Video 17.05.2021 | 10:32
Avatar Atakan, 500 lira için hiç düşünmeden karısını böyle suya attı | Video 00:17
Avatar Atakan, 500 lira için hiç düşünmeden karısını böyle suya attı | Video 17.05.2021 | 10:44
Pendik’te bıçaklı dehşet: 1 yaralı | Video 01:44
Pendik’te bıçaklı dehşet: 1 yaralı | Video 17.05.2021 | 10:32
Müge Anlı 17 Mayıs 2021 Pazartesi Tamamı Tek Parça atv izle! Müge Anlı'da canlı yayında kayıp gençten annesine şok sözler 09:18
Müge Anlı 17 Mayıs 2021 Pazartesi Tamamı Tek Parça atv izle! Müge Anlı'da canlı yayında kayıp gençten annesine şok sözler 17.05.2021 | 10:16
Park halindeki otomobilin teybini çalan hırsız kamerada | Video 01:37
Park halindeki otomobilin teybini çalan hırsız kamerada | Video 17.05.2021 | 10:05

atv Esra Erol'da 17 Mayıs 2021 Pazartesi canlı yayınında; Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonluğunu kutlayan Esra Erol'a büyük sürpriz! İşte Esra Erol'da canlı yayınında yaşanan o anlar...

VİDEO DEVAM EDİYOR
ESRA EROL 17 MAYIS 2021 PAZARTESİ CANLI YAYIN ATV İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA