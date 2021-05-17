Esra Erol canlı yayın izle: 17 Mayıs 2021 Pazartesi atv izle! Esra Erol'a canlı yayında büyük sürpriz
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atv Esra Erol'da 17 Mayıs 2021 Pazartesi canlı yayınında; Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonluğunu kutlayan Esra Erol'a büyük sürpriz! İşte Esra Erol'da canlı yayınında yaşanan o anlar...
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