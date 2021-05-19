Esra Erol'da canlı yayınında karısı internetten tanıştığı kadınla kaçan koca isyan etti!
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Müge Anlı'da canlı yayında şoke eden anlar... Yere yığıldı! 19.05.2021 | 12:59
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atv Esra Erol'dan 19 Mayıs Çarşamba canlı yayınında karısı internetten tanıştığı Serpil Arıkan isimli kadınla kaçan Ferdi Şimşek iayan etti!