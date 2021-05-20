Esra Erol'da SON DAKİKA! İnternetten tanıştığı kadınla kaçan kadından kocasına şok sözler "Kocamın yanında..."
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atv Esra Erol'da 20 Mayıs 2021 Perşembe canlı yayınında; internetten tanıştığı kadınla kaçan evli kadından kocasına şok sözler! Esra Erol'da canlı yayınında; karısı inernetten tanıştığı kadınla kaçan kocanın çilden çıkartan anlar... 'Kocamın yanında başım ağrıyordu, Serpil'in yanında...'