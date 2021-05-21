Video Yaşam Esra Erol canlı yayın izle: 21 Mayıs 2021 Cuma atv izle! Esra Erol'da şoke eden olay! 'Karımı başka adamla...'

Esra Erol canlı yayın izle: 21 Mayıs 2021 Cuma atv izle! Esra Erol'da şoke eden olay! 'Karımı başka adamla...'

Esra Erol canlı yayın izle: 21 Mayıs 2021 Cuma atv izle! Esra Erol'da şoke eden olay! 'Karımı başka adamla...'
21.05.2021 | 16:37

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esra Erol'da son dakika: Nikahlı karısı başka adamla evlenen koca gözyaşlarına boğuldu! Esra Erol'da canlı yayında gergin anlar... 14:54
Esra Erol'da son dakika: Nikahlı karısı başka adamla evlenen koca gözyaşlarına boğuldu! Esra Erol'da canlı yayında gergin anlar... 21.05.2021 | 17:26
Beyoğlu’nda sokak ortasında dehşet: İki çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu | Video 03:54
Beyoğlu’nda sokak ortasında dehşet: İki çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu | Video 21.05.2021 | 17:07
Esra Erol canlı yayın izle: 21 Mayıs 2021 Cuma atv izle! Esra Erol'da şoke eden olay! 'Karımı başka adamla...' 09:43
Esra Erol canlı yayın izle: 21 Mayıs 2021 Cuma atv izle! Esra Erol'da şoke eden olay! 'Karımı başka adamla...' 21.05.2021 | 16:37
1'i çocuk, 5 kişinin yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı | Video 01:23
1'i çocuk, 5 kişinin yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı | Video 21.05.2021 | 16:05
Beykoz’da istinat duvarı çöktü: 3 apartman tahliye edildi | Video 04:10
Beykoz’da istinat duvarı çöktü: 3 apartman tahliye edildi | Video 21.05.2021 | 15:59
Zonguldak'ta ambulansa bindirilirken sevdiği kızın fotoğrafını öpen genç kamerada 03:56
Zonguldak'ta ambulansa bindirilirken sevdiği kızın fotoğrafını öpen genç kamerada 21.05.2021 | 14:31
Çetenin Tiktok’taki video şovu adliyede bitti | Video 04:35
Çetenin Tiktok’taki video şovu adliyede bitti | Video 21.05.2021 | 15:28
Damadını sırtından 4 kez bıçakladı 01:14
Damadını sırtından 4 kez bıçakladı 21.05.2021 | 14:32
SON DAKİKA: İstanbul'da 5 katlı binada yangın! Olay yerinden ilk görüntüler... 01:56
SON DAKİKA: İstanbul'da 5 katlı binada yangın! Olay yerinden ilk görüntüler... 21.05.2021 | 15:30
İstanbul'da yollar göle döndü | Video 01:48
İstanbul'da yollar göle döndü | Video 21.05.2021 | 15:31
SON DAKİKA: İstanbul'da yağış... Yollar göle döndü! 01:49
SON DAKİKA: İstanbul'da yağış... Yollar göle döndü! 21.05.2021 | 15:21
Seyir halindeki araç alev aldı: Sürücü araçtan son anda indi | Video 03:36
Seyir halindeki araç alev aldı: Sürücü araçtan son anda indi | Video 21.05.2021 | 14:49
İzmir Dikili'de korku dolu anlar! Fırtına tekneleri batırdı 00:37
İzmir Dikili'de korku dolu anlar! Fırtına tekneleri batırdı 21.05.2021 | 14:31
Otomobilin üstündeki tehlikeli yolculuk kamerada | Video 00:34
Otomobilin üstündeki tehlikeli yolculuk kamerada | Video 21.05.2021 | 13:59
SON DAKİKA: Çanakkale'de fırtınada korku dolu anlar kamerada... 3 katlı evin çatısı uçtu! 00:20
SON DAKİKA: Çanakkale'de fırtınada korku dolu anlar kamerada... 3 katlı evin çatısı uçtu! 21.05.2021 | 12:44
Boğaz'ın üstü karardı, yağmura hazırlıksız yakalananlar kaçtı | Video 04:07
Boğaz'ın üstü karardı, yağmura hazırlıksız yakalananlar kaçtı | Video 21.05.2021 | 12:36
İstanbul'da beklenen sağanak yağmur başladı | Video 01:11
İstanbul'da beklenen sağanak yağmur başladı | Video 21.05.2021 | 12:07
Üzerine sıcak su dökülen Beril bebek iyileşmeye başladı | Video 03:41
Üzerine sıcak su dökülen Beril bebek iyileşmeye başladı | Video 21.05.2021 | 11:50
Müge Anlı'da son dakika: Karısı amcası ile yasak aşk yaşayan koca olayında şok! Yere yıkan acı... 11:24
Müge Anlı'da son dakika: Karısı amcası ile yasak aşk yaşayan koca olayında şok! Yere yıkan acı... 21.05.2021 | 11:34
Minik Leyla’nın davası Ağrı’da görülecek | Video 04:18
Minik Leyla’nın davası Ağrı’da görülecek | Video 21.05.2021 | 11:09

atv Esra Erol'da 21 Mayıs 2021 Cuma canlı yayınında; dertli kocanın feryadı yürekleri burktu! Dertli koca Gökhan Deniz, kayınpederi Orhan Bey'in resmi nikahlı karısı Kader Deniz'i başka bir erkekle evlendirdiğini açıkladı. İşte karısı başka bir erkekle evlenen dertli kocanın gözyaşları ve acı feryadı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

ESRA EROL 21 MAYIS 2021 CUMA CANLI YAYIN ATV İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Esra Erol'da SON DAKİKA! İnternetten tanıştığı kadınla kaçan kadından kocasına şok sözler "Kocamın yanında..."
Esra Erol'da son dakika: Nikahlı karısı başka adamla evlenen koca gözyaşlarına boğuldu! Esra Erol'da canlı yayında gergin anlar...

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA