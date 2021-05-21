Esra Erol canlı yayın izle: 21 Mayıs 2021 Cuma atv izle! Esra Erol'da şoke eden olay! 'Karımı başka adamla...'
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atv Esra Erol'da 21 Mayıs 2021 Cuma canlı yayınında; dertli kocanın feryadı yürekleri burktu! Dertli koca Gökhan Deniz, kayınpederi Orhan Bey'in resmi nikahlı karısı Kader Deniz'i başka bir erkekle evlendirdiğini açıkladı. İşte karısı başka bir erkekle evlenen dertli kocanın gözyaşları ve acı feryadı...
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Esra Erol'da son dakika: Nikahlı karısı başka adamla evlenen koca gözyaşlarına boğuldu! Esra Erol'da canlı yayında gergin anlar...