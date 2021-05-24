Esra Erol canlı yayın izle: 24 Mayıs 2021 Pazartesi atv izle! Esra Erol'da şok ihanet! 'Kocam kardeşimin karısı ile kaçtı'

atv Esra Erol'da 24 Mayıs 2021 Pazartesi canlı yayınında; skandal yasak aşk olayında şok itiraflar! 'Kocam kardeşimin karısı ile kaçtı' Esra Erol'da programına katılan Mualla Atar, kocası Hüseyin Ali Atar'ın kardeşinin karısı Pınar Avunduk ile nasıl yasak aşk yaşamaya başladığını ve evi terk ettiğini canlı yayaında anlattı...

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