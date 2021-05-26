Video Yaşam Esra Erol canlı yayın izle: 26 Mayıs 2021 Çarşamba atv izle! Esra Erol'dan o olaya tepki "Olamaz" Evi terk eden kadın...

Esra Erol canlı yayın izle: 26 Mayıs 2021 Çarşamba atv izle! Esra Erol'dan o olaya tepki "Olamaz" Evi terk eden kadın...

Esra Erol canlı yayın izle: 26 Mayıs 2021 Çarşamba atv izle! Esra Erol'dan o olaya tepki
26.05.2021 | 16:33

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esra Erol'dan canlı yayında tepki Olamaz Dertli kocadan şok sözler 'Karım çikolatayı, yaprak sarmasını alıp...' 05:51
Esra Erol'dan canlı yayında tepki "Olamaz" Dertli kocadan şok sözler 'Karım çikolatayı, yaprak sarmasını alıp...' 26.05.2021 | 16:49
Esra Erol canlı yayın izle: 26 Mayıs 2021 Çarşamba atv izle! Esra Erol'dan o olaya tepki Olamaz Evi terk eden kadın... 05:51
Esra Erol canlı yayın izle: 26 Mayıs 2021 Çarşamba atv izle! Esra Erol'dan o olaya tepki "Olamaz" Evi terk eden kadın... 26.05.2021 | 16:33
Alışveriş yapan kadının gizli fotoğraflarını çeken tacizci kamerada | Video 00:27
Alışveriş yapan kadının gizli fotoğraflarını çeken tacizci kamerada | Video 26.05.2021 | 16:11
Son dakika! Sancaktepe TEM Otoyolu'nda TIR kazası: TEM trafiğe kapandı | Video 03:06
Son dakika! Sancaktepe TEM Otoyolu'nda TIR kazası: TEM trafiğe kapandı | Video 26.05.2021 | 15:48
SON DAKİKA: İstanbul TEM'de trafiği kilitleyen TIR kazası! Olay yerinden ilk görüntüler 00:45
SON DAKİKA: İstanbul TEM'de trafiği kilitleyen TIR kazası! Olay yerinden ilk görüntüler 26.05.2021 | 15:31
Polis alkışlayarak içeri girdi. Balık restoranında müzikli eğlenceye polis baskını | Video 00:35
Polis alkışlayarak içeri girdi. Balık restoranında müzikli eğlenceye polis baskını | Video 26.05.2021 | 14:45
Kocasının dikkatini çekmek isteyen kadının kapkaç oyunun polis bozdu | Video 00:56
Kocasının dikkatini çekmek isteyen kadının kapkaç oyunun polis bozdu | Video 26.05.2021 | 14:45
Gramı 500 TL olan arı zehri Adıyaman'da üretilmeye başlandı | Video 04:09
Gramı 500 TL olan arı zehri Adıyaman'da üretilmeye başlandı | Video 26.05.2021 | 14:22
İstanbul'da boaşnma aşamasındaki kadın kocasının lüks cipini çekiçle böyle parçaladı 00:37
İstanbul'da boaşnma aşamasındaki kadın kocasının lüks cipini çekiçle böyle parçaladı 26.05.2021 | 14:21
Evcilleştirilen kızıl şahin yaban hayata hazırlanıyor | Video 04:43
Evcilleştirilen kızıl şahin yaban hayata hazırlanıyor | Video 26.05.2021 | 13:55
Beşiktaş'ta TIR dehşeti kamerada | Video 06:00
Beşiktaş'ta TIR dehşeti kamerada | Video 26.05.2021 | 14:02
Evine girmek isteyen güvenlik görevlisine karga saldırısı | Video 01:35
Evine girmek isteyen güvenlik görevlisine karga saldırısı | Video 26.05.2021 | 13:55
Erzincan depremi saniye saniye kameralara yansıdı! | Video 00:55
Erzincan depremi saniye saniye kameralara yansıdı! | Video 26.05.2021 | 09:54
Müge Anlı'da son dakika cinayet açıklaması! İşte o şok itiraflar 04:19
Müge Anlı'da son dakika cinayet açıklaması! İşte o şok itiraflar 26.05.2021 | 13:17
SON DAKİKA: İstanbul Esenler'de sapık dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna saldıran zanlının görüntüleri ortaya çıktı 03:17
SON DAKİKA: İstanbul Esenler'de sapık dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna saldıran zanlının görüntüleri ortaya çıktı 26.05.2021 | 12:10
Üsküdar’da çekici üzerinde asker konvoyu bu kadarına da pes dedirtti | Video 00:27
Üsküdar’da çekici üzerinde asker konvoyu bu kadarına da pes dedirtti | Video 26.05.2021 | 11:59
Müge Anlı'da esrarengiz Fatma Öz olayında son dakika! Müge Anlı'dan yasak aşk sarmalı tepkisi Gebersin 26:17
Müge Anlı'da esrarengiz Fatma Öz olayında son dakika! Müge Anlı'dan yasak aşk sarmalı tepkisi "Gebersin" 26.05.2021 | 11:47
Kardeşini öldüren ağabey canına kıydı | Video 01:47
Kardeşini öldüren ağabey canına kıydı | Video 26.05.2021 | 11:35
Bursa’da vatandaşları 150 milyon dolandıran suç örgütü çökertildi | Video 01:16
Bursa’da vatandaşları 150 milyon dolandıran suç örgütü çökertildi | Video 26.05.2021 | 11:35
Antalya'da sevgilisinin pencereden ittiği Safiye Nur'dan açıklama Betona düşsem ölmüştüm 01:24
Antalya'da sevgilisinin pencereden ittiği Safiye Nur'dan açıklama "Betona düşsem ölmüştüm" 26.05.2021 | 11:20

atv Esra Erol'da 26 Mayıs 2021 Çarşamba canlı yayınında karısı evi terk eden Mükrem Amca açıklamalarıyla şaşırttı! Mükrem Amca'nın karısı Yeşeren Bakırcı neden evden kaçtı?

VİDEO DEVAM EDİYOR
ESRA EROL 26 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA CANLI YAYIN ATV İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA