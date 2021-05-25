Video Yaşam Esra Erol'da canlı yayında şok ihanet açıklaması! 'Kocam kardeşimin karısı ile...'

Esra Erol'da canlı yayında şok ihanet açıklaması! 'Kocam kardeşimin karısı ile...'

Esra Erol'da canlı yayında şok ihanet açıklaması! 'Kocam kardeşimin karısı ile...'
25.05.2021 | 12:51

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atv Esra Erol'da canlı yayınında; Mualla Atar'dan şoke eden yasak aşk açıklaması! Esra Erol'da canlı yayınında; Mualla Atar, yaşadığı şoke eden acı olayı anlatarak kocası Hüseyin Ali Atar'ın 28 Ağustos 2019 tarihinde evi erk ederek kardeşinin karısı Pınar Avunduk'la aynı evde yaşamaya başladığını böyle açıkladı...

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Mualla Atar'ın feryadı...

Esra Erol'da şok ihanet açıklaması!

Mualla Atar, kadının sesi olmaya geldiğini söyledikten sonra eşi Hüseyin Ali Atar 28 Ağustos 2019 tarihinde evi terk ettiğini, zira kardeşinin eşi ile birlikte yaşamaya başladıklarını, kendi karşısında el ele kol kola gezdiklerini iddia etti. Mualla Hanım, eşinin, gelinleri Pınar Avunduk'tan birkaç ay önce evden gittiğini, sonra takip etmeye başladığını anlatıp kendisinin 11 yıldır evli olup 1 çocuğu olup, kardeşinin de 10 yıldır evli olduğunu, 2 çocukları olduğunu söyledi.

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