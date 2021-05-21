Video Yaşam Esra Erol'da son dakika: Nikahlı karısı başka adamla evlenen koca gözyaşlarına boğuldu! Esra Erol'da canlı yayında gergin anlar...

Esra Erol'da son dakika: Nikahlı karısı başka adamla evlenen koca gözyaşlarına boğuldu! Esra Erol'da canlı yayında gergin anlar...

Esra Erol'da son dakika: Nikahlı karısı başka adamla evlenen koca gözyaşlarına boğuldu! Esra Erol'da canlı yayında gergin anlar...
21.05.2021 | 17:26

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atv Esra Erol'da canlı yayında son dakika şok yüzleşme! Esra Erol'da canlı yayınında; nikahlı karısının kayınpederi tarafından başka erkekle dini nikahla evlendirildiğini iddia eden kocadan şok açıklamalar... İşte Esra Erol'da karı - koca ve kayınvalidenin yüzleşmesinde yaşanan o gergin anlar...

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