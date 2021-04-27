Esra Erol'da DNA testinde çocuğu başkasından çıkan Ayşe Hanım'dan kocasına büyük itiraf "Beni ne olur affet Muzaffer!"
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atv Esra Erol'da DNA testi sonucunda çocuğunun kocası Muzaffer'den olmadığı ortaya çıkan Ayşe Hanım'dan şaşırtan yeni itiraflar...