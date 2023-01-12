Evine gelen hırsızı kapı deliğinden görüntüledi! O anlar kamerada | Video

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Hatay’ın Hassa ilçesinde bir kişi evine gelen hırsızlık şüphelisini kapı deliğinden cep telefonu kamerasıyla kaydetti, jandarma ekipleri de yakalayarak tutuklanmasını sağladı.
Yapılan araştırmada şüphelinin gittiği evlerde önce kapıyı çaldığı kapıyı açan olursa yardım topladığı evde kimse yoksa özel aparat kullanarak içeri girdiği belirlendi.
Çok sayıda hırsızlık suç kaydının bulunan P.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.