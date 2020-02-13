Video Yaşam Evlat nöbetindeki ailelerden para aldıkları iddialarına sert tepki

Evlat nöbetindeki ailelerden para aldıkları iddialarına sert tepki

Evlat nöbetindeki ailelerden para aldıkları iddialarına sert tepki
13.02.2020 | 14:57

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, kendilerine para verildiği iddiasına tepki gösterdi. Aileler, "Çocuklarımızın bize gönderdiği parayı bankaya gidip çekmeyelim mi?, engelli maaşımızı bankaya gidip çekiyoruz, onlar milletvekili maaşını Kandil'e gönderiyor" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Evlat nöbetindeki ailelerden para aldıkları iddialarına sert tepki 01:45
Evlat nöbetindeki ailelerden para aldıkları iddialarına sert tepki 13.02.2020 | 14:57
Başakşehir'de cinayet: Zanlının kaçış anı kamerada! 02:36
Başakşehir'de cinayet: Zanlının kaçış anı kamerada! 13.02.2020 | 14:24
Üsküdar’da bir binanın çatısında yangın 00:25
Üsküdar’da bir binanın çatısında yangın 13.02.2020 | 14:21
460 bin TL'lik iplik yüklü tırı çalan 4 şüpheli operasyonla yakalandı 01:19
460 bin TL'lik iplik yüklü tırı çalan 4 şüpheli operasyonla yakalandı 13.02.2020 | 14:16
İzmir'de kaza! 4 ölü 00:43
İzmir'de kaza! 4 ölü 13.02.2020 | 12:19
Son dakika! Müge Anlı duyurdu! Palu Ailesi dehşeti ve Tuncer Ustael davasında mahkemenin kararı... 13 Şubat 2020 Perşembe| Video 05:46
Son dakika! Müge Anlı duyurdu! Palu Ailesi dehşeti ve Tuncer Ustael davasında mahkemenin kararı... (13 Şubat 2020 Perşembe)| Video 13.02.2020 | 11:37
Son dakika! Müge Anlı'da 14 yaşındaki kızı kaçıran 32 yaşındaki kadın hakkında flaş karar! 13 Şubat 2020 Perşembe | Video 03:55
Son dakika! Müge Anlı'da 14 yaşındaki kızı kaçıran 32 yaşındaki kadın hakkında flaş karar! (13 Şubat 2020 Perşembe) | Video 13.02.2020 | 10:59
Son dakika... Esra Erol'da en yakın arkadaşıyla ilişkiye giren kocasını döven kadın bu defa... | Video 06:22
Son dakika... Esra Erol'da en yakın arkadaşıyla ilişkiye giren kocasını döven kadın bu defa... | Video 13.02.2020 | 09:44
Camideki yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar | Video 01:13
Camideki yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar | Video 13.02.2020 | 09:50
Şeyma Subaşı'nın bu dansı dikkat çekti! | Video 00:35
Şeyma Subaşı'nın bu dansı dikkat çekti! | Video 12.02.2020 | 21:32
Cemevinden hırsızlık yaptı, önce kameraya ardından polis ekiplerine yakalandı | Video 01:14
Cemevinden hırsızlık yaptı, önce kameraya ardından polis ekiplerine yakalandı | Video 12.02.2020 | 18:31
Kardan ‘Eskimo’ evi yapıp içinde çay keyfi yaptılar | Video 04:50
Kardan ‘Eskimo’ evi yapıp içinde çay keyfi yaptılar | Video 12.02.2020 | 18:32
Toprak sıcaklığı -30 derece oldu...Donan toprak balta ile kesildi | Video 01:43
Toprak sıcaklığı -30 derece oldu...Donan toprak balta ile kesildi | Video 12.02.2020 | 18:32
Kent merkezinde kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı | Video 02:50
Kent merkezinde kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı | Video 12.02.2020 | 18:32
Sinirli sürücü otoparkın önünü kapatan araca defalarca böyle çarptı | Video 01:59
Sinirli sürücü otoparkın önünü kapatan araca defalarca böyle çarptı | Video 12.02.2020 | 18:32
Evlat nöbetindeki ailelerden HDP’li Pervin Buldan’a tepki | Video 02:08
Evlat nöbetindeki ailelerden HDP’li Pervin Buldan’a tepki | Video 12.02.2020 | 14:41
Son dakika! Müge Anlı'da 32 yaşındaki kadın tarafından kaçırılan 14 yaşındaki kız hakkında gözyaşlarına boğan gelişme! | Video 08:54
Son dakika! Müge Anlı'da 32 yaşındaki kadın tarafından kaçırılan 14 yaşındaki kız hakkında gözyaşlarına boğan gelişme! | Video 12.02.2020 | 13:02
Park halindeki minibüs alev alev yandı | Video 01:56
Park halindeki minibüs alev alev yandı | Video 11.02.2020 | 17:59
Kardan gemi yapıp güvertesinde fotoğraf çektirdiler | Video 01:33
Kardan gemi yapıp güvertesinde fotoğraf çektirdiler | Video 11.02.2020 | 17:59
Pizzaya tüküren kuryeye 2 yıl 6 ay hapis | Video 06:33
Pizzaya tüküren kuryeye 2 yıl 6 ay hapis | Video 11.02.2020 | 17:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN