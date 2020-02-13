Evlat nöbetindeki ailelerden para aldıkları iddialarına sert tepki

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, kendilerine para verildiği iddiasına tepki gösterdi. Aileler, "Çocuklarımızın bize gönderdiği parayı bankaya gidip çekmeyelim mi?, engelli maaşımızı bankaya gidip çekiyoruz, onlar milletvekili maaşını Kandil'e gönderiyor" dedi.