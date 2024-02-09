Eyüp Maytalman'ın hayatını kaybettiği metrobüs kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı! | Video

İstanbul'da metrobüs şoförü Eyüp Maytalman, arıza nedeniyle araçtan indi. Bu sırada Maytalman'a karşı yönden gelen metrobüs çarptı. Başından ağır yaralanan talihsiz şoför hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Eyüp Maytalman'ın hayatını kaybettiği o kazanın görüntüsü ortaya çıktı. İşte o anlar...