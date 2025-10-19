Video Yaşam Eyüpsultan'da yokuş aşağı inen otomobil park halindeki 8 araca çarptı | Video
Eyüpsultan'da yokuş aşağı inen otomobil park halindeki 8 araca çarptı | Video

Eyüpsultan'da yokuş aşağı inen otomobil park halindeki 8 araca çarptı | Video

19.10.2025 | 09:00

Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki 8 araca çarptı. Kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 00.00 sıralarında Güzeltepe Mahallesi Çağlar Sokak'ta meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen sürücünün yönetimindeki 34 DRS 347 plakalı otomobil, iddiaya göre sokakta yokuş aşağı ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 8 araca çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan araçlardan biri binaya çarparken, bir minibüs ise bahçe duvarında asılı kaldı. Gürültüyle uyanan mahalle sakinleri panikle sokağa dökülürken, kazaya neden olan sürücü olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ancak fazla uzaklaşamadan polis ekipleri tarafından yakalandı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

'SÜRATLİ BİR ŞEKİLDE GİTTİĞİNİ GÖRDÜM'
Mağdurlardan minibüs sahibi Adem Ayhan, "Akşam işten geldik, arabayı buraya park ettik. Saat 12 gibi tam yatmak üzereydik, öyle bir ses geldi. Dedim bina uçuyor. Hemen çıktım dışarı baktım, benim arabayı ittirmiş sonra aşağı dönüp süratli bir şekilde gittiğini gördüm. Bazen buraya gelip park ediyormuş. Az ilerde oturuyor herhalde. Sabah işe gidecektik. Hepimize geçmiş olsun. Allah'tan çoluğa çocuğa bir şey gelmedi." dedi.

'EVİN İÇERİSİNE GİRİYORDU'
Kazada aracı zarar gören mahalle sakinlerinden Ümit Büyükaydın ise "Bu sadece arabaya çarpmak değil, burada bu hızla insanları öldürecekti neredeyse. Terör estirdi resmen. Utanmadan gelip 'bir şey yok' diyor. Aşağı kadar kaçtı gitti. Mahkemede görüşeceğiz. Ben de burada otuyorum zaten. Evin içerisine giriyordu neredeyse. Duvara çarptı. Arabalara çarptı." dedi.

Polis ekipleri çevrede inceleme yaparken, hasar gören araçlar çekicilerin yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eyüpsultan’da yokuş aşağı inen otomobil park halindeki 8 araca çarptı | Video 03:27
Eyüpsultan'da yokuş aşağı inen otomobil park halindeki 8 araca çarptı | Video 19.10.2025 | 09:00
Sancaktepe’de yol verme kavgasında trafik güvenliğini tehlikeye düşüren iki sürücü yakalandı | Video 00:30
Sancaktepe’de yol verme kavgasında trafik güvenliğini tehlikeye düşüren iki sürücü yakalandı | Video 19.10.2025 | 08:53
Düğün yolunda kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı | Video 01:39
Düğün yolunda kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı | Video 18.10.2025 | 16:37
Cezaevinden çıkan iki şüpheli, 6 ayrı hırsızlık olayının faili çıktı | Video 00:12
Cezaevinden çıkan iki şüpheli, 6 ayrı hırsızlık olayının faili çıktı | Video 18.10.2025 | 15:37
Kendisini polis olarak tanıtıp saldırgan tavırlar sergileyen alkollü şahıs gözaltına alındı | Video 01:21
Kendisini polis olarak tanıtıp saldırgan tavırlar sergileyen alkollü şahıs gözaltına alındı | Video 18.10.2025 | 14:35
Su tankerine çarpan kamyonetin sürücüsü öldü: O anlar kamerada | Video 01:20
Su tankerine çarpan kamyonetin sürücüsü öldü: O anlar kamerada | Video 18.10.2025 | 14:14
Sokak ortasında öldürülen Gülben Duru’nun ölümüyle ilgili görüntüler ortaya çıktı | Video 00:39
Sokak ortasında öldürülen Gülben Duru'nun ölümüyle ilgili görüntüler ortaya çıktı | Video 18.10.2025 | 13:54
Esenyurt’ta yol verme tartışması: Kadın motorcuyu kaputunda böyle sürükledi | Video 01:12
Esenyurt'ta yol verme tartışması: Kadın motorcuyu kaputunda böyle sürükledi | Video 18.10.2025 | 13:39
Otomobillerin amblem ve aynalarını çalan şüpheliler yakalandı | Video 01:36
Otomobillerin amblem ve aynalarını çalan şüpheliler yakalandı | Video 18.10.2025 | 12:31
Öğretmeni Mevlüt Külcü’nün ölümüne neden olan aracın hızının 229 kilometre olduğu ortaya çıktı | Video 06:15
Öğretmeni Mevlüt Külcü'nün ölümüne neden olan aracın hızının 229 kilometre olduğu ortaya çıktı | Video 18.10.2025 | 11:29
Büyükçekmece’de yağmur nedeniyle kayan otobüs yoldan çıktı | Video 00:53
Büyükçekmece’de yağmur nedeniyle kayan otobüs yoldan çıktı | Video 18.10.2025 | 11:18
E5 Büyükçekmece mevkiinde tır devrildi, trafik durma noktasına geldi | Video 00:57
E5 Büyükçekmece mevkiinde tır devrildi, trafik durma noktasına geldi | Video 18.10.2025 | 11:05
50 milyon haraç isteyip, iş yeri, ev ve muhtarlık kurşunladılar: 6 tutuklama | Video 01:04
50 milyon haraç isteyip, iş yeri, ev ve muhtarlık kurşunladılar: 6 tutuklama | Video 18.10.2025 | 10:19
Kızgın boğa, otomobili boynuzlayıp böyle sürükledi | Video 03:15
Kızgın boğa, otomobili boynuzlayıp böyle sürükledi | Video 18.10.2025 | 09:58
Durakta bekleyen çocuk ve kadına otomobil böyle çarptı | Video 01:53
Durakta bekleyen çocuk ve kadına otomobil böyle çarptı | Video 18.10.2025 | 09:49
Gümrükler Muhafaza Ekiplerince, toplam 809 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 00:30
Gümrükler Muhafaza Ekiplerince, toplam 809 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 18.10.2025 | 09:49
Fatih Ürek kalp krizi geçirmişti! Son durumu nasıl? | Video 01:36
Fatih Ürek kalp krizi geçirmişti! Son durumu nasıl? | Video 17.10.2025 | 16:32
Maltepe’de dükkana pompalı tüfekle saldıran şüpheli yakalandı | Video 00:32
Maltepe’de dükkana pompalı tüfekle saldıran şüpheli yakalandı | Video 17.10.2025 | 16:15
Antalya’da rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 5’i adliyede | Video 01:37
Antalya'da rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 5'i adliyede | Video 17.10.2025 | 15:08
Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu İbrahim Yıldız’dan iyi haber geldi | Video 02:33
Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu İbrahim Yıldız'dan iyi haber geldi | Video 17.10.2025 | 14:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY