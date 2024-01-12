Fatih’te kargo şubesinde gasp girişimi kamerada | Video 12.01.2024 | 12:25 Fatih’te bir kargo şirketine giren maskeli ve kasklı gaspçılar görevliden paraları istedi. Gaspçılar alarmın çalmasıyla kaçarken, soygun girişimi güvenlik kameralarına yansıdı. Gaspçılar, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay Fatih, Fevziye Caddesi'nde 6 Ocak Cumartesi günü saat 11.30'da meydana geldi. İddiaya göre bir kargo şirketine gelen motosiklet kasklı 4 kişi, silah kullanarak içeride bulunan çalışanları etkisiz hale getirerek paraları istedi. Bu sırada alarm çaldı. Gaspçılar geldikleri plakasız iki motosiklete binerek kaçtı.

MOTOSİKLETLER KISA SÜRE SONRA TERK EDİLMİŞ OLARAK BULUNDU

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada soygun girişiminin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde başlarındaki motosiklet kasklarıyla yüzlerini gizleyen 4 kişinin içeri girdiği, silahlarını çekerek içerdekileri görüldü. Bu sırada alarmın çaldığı ardından şüphelilerin paniğe kapılarak kaçtığı kameraya yansıyor. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Operasyonda Mehmet A. (26) Sezer A. (25), Doğan D. (22) ve M.İ. (23) gözaltına alındı. Sezer A.'nın üzerinden bir ruhsatsız tabanca çıktığı öğrenildi. Mehmet A.'nın daha önceden 16, Sezer A.'nın ise 3 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mehmet A. ve Sezer A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Doğan D. ve M.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.