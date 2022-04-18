Video Yaşam Fatih'te kurallara uymayan ve yolcu seçen ticari taksi sürücülerine ceza yağdı! | Video
Fatih'te kurallara uymayan ve yolcu seçen ticari taksi sürücülerine ceza yağdı! | Video

Fatih'te kurallara uymayan ve yolcu seçen ticari taksi sürücülerine ceza yağdı! | Video

18.04.2022 | 16:16

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Fatih Aksaray’da denetim yapan Sivil Trafik Şube Amirliği Ekipleri, emniyet kemeri takmayan 4 sürücüye 784 Türk Lirası para cezası yazarken, 1 taksi sürücüsüne de kısa ve uzun mesafeyi bahane ederek yolcu seçmekten bin 800 Türk Lirası cezai işlem uyguladı. Ticari taksi sürücüsünün polis ekiplerine tepki gösterdiği anlarda kameraya da yansıdı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Amirliği Ekipleri, Fatih Aksaray Metro İstasyonu önünde ticari taksilerin kısa mesafe, yolcu seçmesi veya taksimetre açmaması gibi konular başta olmak üzere denetim gerçekleştirdi. Denetimde emniyet kemeri takmayan 4 sürücüye 784 Türk Lirası cezası kesildi. Ticari taksi sürücüsü yolcu indirdi, o anlar kameraya yansıdı.

Sivil Trafik Şube Amirliği Ekiplerinden bir polis memuru ticari taksiye bineceği esnada sürücünün yolcu indirdiğini fark etti. Bunun üzerine polis memuru taksiden indirilen yolcu ile konuştu. Polis memuru, sürücünün yolcu değiştirdiğini anladıktan sonra taksiye binerek denetim noktasına getirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Emniyet kemerinden ceza kesilen taksi sürücüsü Gültekin Dirier, "Dalgınlığıma geldi sürekli takıyoruz"dedi. Diğer sürücü İbrahim Aşçı, "Unuttum yolcu indirdim, eşya vardı. Normalde takıyorum sürekli" şeklinde konuştu.

"NE YAPAYIM BEN ŞU ANDA NE YAPAYIM YOLCU MU SEÇEYİM"
Bin 800 Türk Lirası ceza kesilen ticari taksi sürücüsü Murat Yüzügüldü, "Ablacığım saat üçte değişim saati bunu bütün İstanbul biliyor. Ne yapayım ben şu anda ne yapayım yolcu mu seçeyim. Yolcu seçmedik ki ben bir yolcuya abi ne tarafa doğru gidiyorsun diye soruyorsam bu yolcu seçmektir. Bana el etti bende otomatikman durdum" ifadelerini kullandı.

Sürücünün kullandığı taksi polis ekipleri tarafından bağlanarak çekici yardımıyla yediemin otoparkına çekildi.

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