Fırtınanın uçurduğu çatının altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:43
03:00
Otomobilin altıda kalan çocuğun inanılmaz kurtuluşu | Video 24.03.2021 | 15:05
03:45
Kediyi ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti | Video 24.03.2021 | 14:42
03:26
Adıyaman’daki maymun muz yerine acı çiğköfte yiyor | Video 24.03.2021 | 14:24
07:23
İstanbul Kağıthane'de istinat duvarının çökme anı kamerada | Video 24.03.2021 | 13:50
02:21
Dün toprağa verdiği eşinin mezarı başında, oğlunun cesedini buldu | Video 24.03.2021 | 13:46
01:57
Ankara'da AVM’den çaldığı elbiseleri internette satan kadın kamerada | Video 24.03.2021 | 13:30
00:22
Kevser Suresi dinle! Kevser suresi Arapça (Tecvidli) Dinle Türkçe anlamı oku 24.03.2021 | 13:21
01:53
Bingöl'de sel... Evler su altında kaldı! 24.03.2021 | 12:50
03:28
01:30
Hakkari'de sağanak sonrası sel ve heyelan... Yollar kapandı! 24.03.2021 | 10:06
01:32
06:11
Kütahya'da köpeklerle oynayan 3 çocuğa tırmıkla saldıran hemşire tutuklandı 24.03.2021 | 11:23
00:40
Afyonkarahisar'da servis midibüsü devrildi:10 yaralı | Video 24.03.2021 | 11:25
12:21
02:34
Vatandaşlardan İBB'ye 'tuzlama' tepkisi | Video 24.03.2021 | 11:21
00:30
İstanbul Fatih'teki çöp poşetli kavga kamerada | Video 24.03.2021 | 10:51
00:29
Sokak ortasında "çöp poşetli" kavga kamerada | Video 24.03.2021 | 11:21
01:44
"Babamı arayacağım" diye telefonu alıp kayıplara karıştı | Video 24.03.2021 | 11:07
Muş’ta fırtınanın etkisiyle uçan çatının altında kalmakta son anda kurtulan vatandaşların görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Hürriyet Mahallesi'ne bağlı Eski Hal içerisinde meydana geldi. Bir iş yerine ait çatı, fırtına nedeniyle yerinden koptu. Çatının kopmasıyla o sırada caddeden geçen vatandaşlar, üzerlerine gelen sac yığınından şans eseri kurtuldu. Çatının uçma anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.