Video Yaşam FSM Köprüsü'nde çakarlı meşaleli düğün konvoyuna tepki | Video
FSM Köprüsü'nde çakarlı meşaleli düğün konvoyuna tepki | Video

FSM Köprüsü'nde çakarlı meşaleli düğün konvoyuna tepki | Video

30.04.2023 | 10:20

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çakarlı gelin aracının da aralarında bulunduğu düğün konvoyu, tüm şeritleri kapatarak trafiği yavaşlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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FSM Köprüsü'nde tüm şeritleri kapatan düğün konvoyu trafiği yavaşlattı. Konvoydaki çakarlı gelin aracı dikkat çekerken, konvoydakiler camlardan çıkarak yaktıkları meşalelerle ilerledi. Korna ve müzik sesleri eşliğinde ilerleyen konvoy, diğer sürücülerin tepkisine neden oldu. Edirne yönüne ilerleyen konvoyu sürücüler cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

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