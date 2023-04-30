FSM Köprüsü'nde çakarlı meşaleli düğün konvoyuna tepki | Video
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çakarlı gelin aracının da aralarında bulunduğu düğün konvoyu, tüm şeritleri kapatarak trafiği yavaşlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
FSM Köprüsü'nde tüm şeritleri kapatan düğün konvoyu trafiği yavaşlattı. Konvoydaki çakarlı gelin aracı dikkat çekerken, konvoydakiler camlardan çıkarak yaktıkları meşalelerle ilerledi. Korna ve müzik sesleri eşliğinde ilerleyen konvoy, diğer sürücülerin tepkisine neden oldu. Edirne yönüne ilerleyen konvoyu sürücüler cep telefonu kamerası ile görüntüledi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:24
FSM Köprüsü'nde çakarlı meşaleli düğün konvoyuna tepki | Video 30.04.2023 | 10:20
02:38
Vinç ile kamyon çarpıştı, binlerce kasa meyve ve sebze yola döküldü | Video 30.04.2023 | 10:21
00:21
Kürdanlı hırsız kamerada | Video 30.04.2023 | 10:21
01:51
05:26
01:01
Beyoğlu’nda köpeği defalarca böyle tekmeledi | Video 30.04.2023 | 08:45
05:09
00:53
Siirt’te pikap ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı | Video 29.04.2023 | 14:58
01:14
Hamzabeyli'de 60 kilo 756 gram esrar ele geçirildi | Video 29.04.2023 | 15:00
00:36
00:58
Bitlis'te yakıt dolu tır devrildi: 1 yaralı | Video 29.04.2023 | 14:31
00:35
Kaçak göçmenleri taşırken yakalandılar… 2’si de tutuklandı… | Video 29.04.2023 | 14:32
02:25
Fatih’te bir kiracı ev sahibi yaşlı adamın yüzüne böyle tekme attı | Video 29.04.2023 | 14:06
00:43
00:18
Gaziantep'te kumar operasyonu: 10 gözaltı | Video 29.04.2023 | 13:56
00:43
Gaziantep'te 15 bin adet kaçak sigara ele geçirildi | Video 29.04.2023 | 13:56
04:16
Gümüşhane Nisan ayının son günlerinde beyaz gelinliğini giydi | Video 29.04.2023 | 12:43
06:09
Beyoğlu’nda bıçaklı gasp kamerada: Gençleri dövüp telefonunu çaldı | Video 29.04.2023 | 12:36
00:27
03:54
Cip alev topuna döndü, kadın sürücü şans eseri kurtuldu | Video 29.04.2023 | 12:14