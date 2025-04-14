Video Yaşam Gasp edilmekten biber gazı sayesinde kurtulan taksici o anları anlattı | Video
Gasp edilmekten biber gazı sayesinde kurtulan taksici o anları anlattı | Video

Gasp edilmekten biber gazı sayesinde kurtulan taksici o anları anlattı | Video

14.04.2025 | 12:23

Konya'da müşterisi tarafından gasp edilmeye çalışılan ve şüpheliyi biber gazı ile etkisiz hale getiren taksici o anları anlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz perşembe akşamı merkez Meram ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli Kurt (63) idaresindeki ticari taksiye müşteri gibi binen M.A.D. (28), merkez Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi'ne gitmek istediğini söyledi. Şoför koltuğunun yanına oturarak yolculuğa başlayan şahıs, yol boyunca birkaç kez araçtan inip yeniden binmek isteyerek şüpheli tavırlarda bulundu. Taksici Veli Kurt, şahsın bu davranışlarından şüphelenince dikkatini artırdı. Son kez araçtan inip tekrar binen şahıs, bu kez arka koltuğa geçti. Şüpheleri iyice artan Kurt, onu ön koltuğa çağırdı. O sırada araçtan inen şüpheli bir anda silahını çıkararak, taksiciyi tehdit etti. Taksici Veli Kurt ise yanında bulundurduğu biber gazını kullanarak saldırgana müdahale etti. Biber gazından etkilenen saldırgan, hızla uzaklaşarak olay yerinden kaçtı. Şüpheli, olayda kullandığı oyuncak silahla polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BEN KORKMADIM SOĞUKKANLI DAVRANDIM"
Olay anını anlatan taksici Veli Kurt, "Arkadaş buraya geldi Yaylapınar Mahallesine gitmek istediğini söyledi. Biz de her müşteri gibi arabamıza aldık. Oraya kadar normal sohbet ederek gittik. Orada marketten ekmek almak istediği söyledi. Ekmek aldıktan sonra arkaya oturdu. Arkaya oturması beni şüphelendirdi ama ilerledik. Daha sonra ara yola girdik, ardından tarla yoluna girdik. Tarla yolunda durmamı istedi benden. O esnanda da silahını çıkarıp tehdit etmeye başladı. Beni ilk olarak aşağıya indirmek istedi. Beni araçtan indirmeye çalıştı, otomobilin anahtarını aldı ben de geri aldım. Ben korkmadım soğukkanlı davrandım. O esnada da ben biber gazını kullandım o da hiç beklemedi böyle bir şeyi. Bu durumun etkisiyle de kurtuldum" dedi.

"BU OLAYDA KAMERA OLMASAYDI BİR ÇOK ŞEYİ İSPAT EDEMEZDİK"
Taksicilerin bu tarz olaylar yaşadığını ifade eden Kurt, "Kamera sistemi zorunlu oldu çok da güzel oldu. Bizim daha öncesinde kameramız yoktu. Bu olayda kamera olmasaydı bir çok şeyi ispat edemezdik. Acil buton hizmetinin verileceğini söylüyorlar. Bu durumun da olmasını isteriz. Daha da ötesi camlı kabinin de olmasını isteriz" şeklinde konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gasp edilmekten biber gazı sayesinde kurtulan taksici o anları anlattı | Video 04:36
Gasp edilmekten biber gazı sayesinde kurtulan taksici o anları anlattı | Video 14.04.2025 | 12:23
Eski eşinin boğazını keserek öldüren zanlısı tutuklandı | Video 03:08
Eski eşinin boğazını keserek öldüren zanlısı tutuklandı | Video 14.04.2025 | 12:23
Adana’daki karnavalda Hindistan manzaralarını akıllara getiren işletmelere ceza | Video 03:44
Adana'daki karnavalda Hindistan manzaralarını akıllara getiren işletmelere ceza | Video 14.04.2025 | 10:48
Müzayedede 30 bin liraya satın alındı: İbrahim Gülşeni’nin 100’den fazla yeni şiiri ortaya çıktı | Video 05:09
Müzayedede 30 bin liraya satın alındı: İbrahim Gülşeni'nin 100'den fazla yeni şiiri ortaya çıktı | Video 14.04.2025 | 10:28
İki husumetli aile tekme tokat birbirine girdiği kavga kamerada | Video 00:56
İki husumetli aile tekme tokat birbirine girdiği kavga kamerada | Video 14.04.2025 | 10:28
Arnavutköy’de ormanda ot toplayan vatandaş yaralı Kaya Kartalı buldu | Video 06:15
Arnavutköy’de ormanda ot toplayan vatandaş yaralı Kaya Kartalı buldu | Video 14.04.2025 | 10:28
Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanığın bulunduğu duruşma başladı | Video 11:20
Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanığın bulunduğu duruşma başladı | Video 14.04.2025 | 10:28
Küçükçekmece’de boş arazide çürümüş halde erkek cesedi bulundu | Video 03:54
Küçükçekmece’de boş arazide çürümüş halde erkek cesedi bulundu | Video 14.04.2025 | 08:43
Kalp krizi geçiren vatandaş yardım istemek için kıraathaneye sığındı, hayatını kaybetti | Video 02:20
Kalp krizi geçiren vatandaş yardım istemek için kıraathaneye sığındı, hayatını kaybetti | Video 14.04.2025 | 08:43
Tonlarca ağırlıktaki kar kütlesinin altında kalan otomobil böyle çıkarıldı | Video 03:46
Tonlarca ağırlıktaki kar kütlesinin altında kalan otomobil böyle çıkarıldı | Video 14.04.2025 | 08:42
İstanbul Başakşehir’de 880 kg uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 00:35
İstanbul Başakşehir’de 880 kg uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 14.04.2025 | 08:42
Kapıkule’deki rüşvet operasyonunda yakalanan 23 gümrük muhafaza memuru tutuklandı | Video 03:46
Kapıkule'deki rüşvet operasyonunda yakalanan 23 gümrük muhafaza memuru tutuklandı | Video 13.04.2025 | 16:49
Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanık yarın hakim karşısına çıkacak | Video 11:20
Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanık yarın hakim karşısına çıkacak | Video 13.04.2025 | 15:13
Tartıştığı sevgilisini bıçaklayıp annesini öldüren şüpheli kamerada | Video 02:35
Tartıştığı sevgilisini bıçaklayıp annesini öldüren şüpheli kamerada | Video 13.04.2025 | 15:13
Avcılar’da alkollü sürücü otopark görevlisine çarpıp kaçtı | Video 00:36
Avcılar'da alkollü sürücü otopark görevlisine çarpıp kaçtı | Video 13.04.2025 | 15:12
Esenyurt’ta gençlerin arasındaki küfürleşme kavgaya döndü | Video 03:05
Esenyurt'ta gençlerin arasındaki küfürleşme kavgaya döndü | Video 13.04.2025 | 15:12
Polis, uygulama noktasını görünce geri geri kaçan aracı koşarak böyle yakaladı | Video 03:11
Polis, uygulama noktasını görünce geri geri kaçan aracı koşarak böyle yakaladı | Video 13.04.2025 | 15:12
Avcılar’da metrobüs kazası: 16 hafif yaralı | Video 06:10
Avcılar'da metrobüs kazası: 16 hafif yaralı | Video 13.04.2025 | 12:39
Yoğun kar zincirleme kazalara yol açtı: Toplam 21 araç birbirine girdi, 4 kişi yaralandı | Video 01:25
Yoğun kar zincirleme kazalara yol açtı: Toplam 21 araç birbirine girdi, 4 kişi yaralandı | Video 13.04.2025 | 08:39
Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine tehdit mesajı atanlar tutuklandı | Video 00:17
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit mesajı atanlar tutuklandı | Video 13.04.2025 | 08:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY