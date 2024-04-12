Gaziantep'te bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 7 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 12.04.2024 | 13:53 Gaziantep'te bir şahsın ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavganın araç park etme tartışması nedeniyle yaşandığı ortaya çıkarken, olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi ise tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Şahinbey ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, komşu 2 aile arasında araç park etme anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Diğer aile fertlerinin de dahil olduğu tartışma bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Hannan Şahin (21), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Şahin'in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.Olay sonrası geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, B.C.İ., M.İ., Y.Y., B.K., M.S., B.K.H. ve A.D. isimli 7 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahıslar, emniyette tamamlanan işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.