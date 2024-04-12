Gaziantep'te bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 7 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
Gaziantep'te bir şahsın ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavganın araç park etme tartışması nedeniyle yaşandığı ortaya çıkarken, olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi ise tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
GÖZALTINA ALINAN 7 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Olay sonrası geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, B.C.İ., M.İ., Y.Y., B.K., M.S., B.K.H. ve A.D. isimli 7 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahıslar, emniyette tamamlanan işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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