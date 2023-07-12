Video Yaşam Gaziantep’te iki katlı binanın yan duvarı yıkıldı: 5 yaralı | Video
Gaziantep’te iki katlı binanın yan duvarı yıkıldı: 5 yaralı | Video

Gaziantep’te iki katlı binanın yan duvarı yıkıldı: 5 yaralı | Video

12.07.2023 | 13:00

Gaziantep’te 2 katlı bir binanın bahçe duvarı yıkıldı. Yıkılan duvarın altında kaldığı iddia edilen 5 kişi yaralandı.

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Olay Gaziantep'in Yeditepe mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki katlı bir bina bahçe duvarı yıkıldı. Yıkılan duvarın altında kalan 5 kişi ise yaralandı. Olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirilirken, yaralanan 5 kişi 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye gönderildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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