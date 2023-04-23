Gaziantep’te zincirleme trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı | Video
Gaziantep’te gece geç saatlerde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Feci kazada 1’i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.
1'İ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaza sonrası araçta sıkışan yaralılardan birini güçlükle kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Feci kazada yaralanan 1'i ağır toplam 5 yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
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