Gaziantep’te zincirleme trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı | Video 23.04.2023 | 12:27 Gaziantep’te gece geç saatlerde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Feci kazada 1’i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, gece geç saatlerde Gaziantep-Yavuzeli karayolu Bedir Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen 4 araç kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, karayolundaki ulaşım durdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaza sonrası araçta sıkışan yaralılardan birini güçlükle kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Feci kazada yaralanan 1'i ağır toplam 5 yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.