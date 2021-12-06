Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı kamerada: 1 ölü | Video
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Gaziosmanpaşa'da dün gece saatlerinde seyir halindeki otomobile kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırı sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kaza yaptığı anlar kameraya yansırken, saldırıda yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün gece saat 23:30 sıralarında Gaziosmanpaşa Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emre D., yönetimindeki 34 BRU 387 plakalı otomobile seyir halde olduğu esnada kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırı sonucu kurşunların hedefi olan sürücü Emre D., direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan park halindeki otomobile çarparak durabildi. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Silahlı saldırı sonucu araç içerisindeki sürücü Emre D.,'ye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Hastaneye kaldırılan sürücü Emre D., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişileri yakalamak için çevrede operasyon başlatıldı.
OTOMOBİLİN KAZA YAPTIĞI ANLAR KAMERADA
Seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Emre D., idaresindeki aradın saldırı sonrası direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından park halindeki otomobile çarptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.