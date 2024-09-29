Video Yaşam Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı | Video
Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı | Video

Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı | Video

29.09.2024 | 09:15

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılan aşiret düğününde geline 3 kilogram altın, damada ise 4 milyon 50 bin TL para takıldı.

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Celali aşiretine mensup Özbağ ailesinden Tunay ve Zafer Özbağ çiftinin oğlu Serhat ile Ayşe ve Erdal Bitirgiç'in kızları Şevval, Gebze Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir sosyal tesisin açık alanında düzenlenen düğünle dünyaevine girdi. Düğüne aşiret reisleri, kanaat önderleri ve iş insanları başta olmak üzere binlerce kişi katıldı.

Davetlilerin takı için birbirleriyle yarıştığı düğünde, geline 900 gramlık kemerle birlikte toplam 3 kilogram altın, damada ise 4 milyon 50 bin TL para takıldı. Toy babalarından oluşan 8 kişilik ekip, sahnede teslim alınan dolar ve Euro'nun da dahil olduğu 4 milyon 50 bin TL'yi bir valize yerleştirdi. Ancak paralar valize sığmayınca, kalan miktar için ek bir çanta daha getirildi. Düğün, gecenin geç saatlerine kadar sürdü.

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