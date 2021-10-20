Video Yaşam Genç Fatmagül Özyer'in kahreden sonu! Evin tüm duvarları kana bulanmış | Video
Genç Fatmagül Özyer'in kahreden sonu! Evin tüm duvarları kana bulanmış | Video

Genç Fatmagül Özyer'in kahreden sonu! Evin tüm duvarları kana bulanmış | Video

20.10.2021 | 16:26

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Kilis’te eşi tarafından tekme tokat dövülerek beyin kanaması geçiren 1,5 yıllık evli Fatmagül Özyer hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Fatmagül Özyer'in cenazesinin yapılacak otopsinin ardından Kilis'te toprağa verileceği belirtilirken, polisin olay yerinde yaptığı incelemede evin tüm duvarlarının kana bulandığı öğrenildi.

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Kilis'te doğum yaptıktan 17 gün sonra 1,5 yıllık eşi tarafından öldüresiye dövülen Fatmagül Özyer, Gaziantep'te tedavi gördüğünü hastanede yaşamını yitirdi.

Kilis'in Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mahmut Özyer, eşi Fatmagül Özyer'i bilinmeyen bir nedenle darp etmiş olaydan 17 gün önce doğum yapan kadın dakikalarca tekme tokat dövüldükten sonra komşularının polisi aramasıyla kocasının elinden kurtarılmıştı. 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla Kilis Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan ve bir kez kalbi duran 27 yaşındaki kadın ilk müdahalenin ardından Gaziantep'e sevk edilmiş, Gaziantep'te de 2 kez durdurulan kalbi yapılan müdahaleyle çalıştırılmıştı.

Olayda aldığı darbeler nedeniyle beyin kanaması geçirdiği anlaşılan genç kadının kalbi 4. kez durdu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Özyer'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Fatmagül Özyer'in cenazesinin yapılacak otopsinin ardından yarın Kilis'te toprağa verileceği öğrenildi.

ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ, HATIRLAMADI

Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınıp emniyete götürülen ve polise verdiği ifadede "Sürekli aramızda tartışma oluyordu. Olay günü de tartıştık, sonrasını hatırlamıyorum" diyen kocası Mahmut Özyer ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Fatmagül Özyer'in cenazesinin yapılacak otopsinin ardından Perşembe günü Kilis'te toprağa verileceği belirtildi.

Poliste verdiği ifadede konuşmayan zanlının genç kadına evde yaşattığı dehşet ise olay yeri incelemesiyle ortaya çıktı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede talihsiz kadının uğradığı şiddetin izlerinin evin tüm duvarlarına yansıdığı, odanın duvarlarının kana bulandığı öğrenildi.

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