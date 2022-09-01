Video Yaşam Genç kadın evinin bahçesinde kafasına taşla vurularak öldürüldü | Video
Genç kadın evinin bahçesinde kafasına taşla vurularak öldürüldü | Video

Genç kadın evinin bahçesinde kafasına taşla vurularak öldürüldü | Video

01.09.2022 | 08:47

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Adana'da evinin bahçesinde yarı çıplak halde önce darp edilen sonra kafasına taşla vurulan kadın hayatını kaybetti.

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Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 yaşındaki Şermin Sarı oturduğu evin bahçesinde yarı çıplak halde kimliği belirlenemeyen bir erkek tarafından darp edilmeye başlandı. Sarı'nın yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Bu sırada ismi öğrenilemeyen kişi bahçede bulduğu bir taşla Sarı'nın kafasına defalarca vurup olay yerinden kaçtı. Şermin Sarı kanlar içerisinde yere yığıldı. Bölgeye gelen polis kadının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı.

Olayın gerçekleştiği yere gelen sağlık ekipleri Sarı'nın öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme polisinin çalışmasının ardından Sarı'nın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Acı haberi alan Sarı'nın annesi ve kardeşleri olay yerine geldi. Acılı aile gözyaşlarına boğuldu. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan, Sarı'nın iki çocuk annesi olduğu ve kocasından kısa bir süre önce ayrıldığı öğrenildi.

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