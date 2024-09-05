Geri geri dikkatsizce yola çıkan tankere tır çarptı: Kaza anı kamerada | Video 05.09.2024 | 11:59 Amasya’da geri geri manevra yaparak dikkatsizce yola çıkan tankere çarpan tır savruldu. Tır sürücüsünün yaralandığı feci kaza çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Amasya'dan Tokat yönüne giden Selami Güven yönetimindeki 60 ABK 178 plakalı tırın önüne bir tesisten geri geri manevra yapan süt tankeri çıktı. Tankerin arka kısmına çarpan tır kontrolden çıkarak yola savruldu. Bariyerleri önüne katıp yan yatan tırdaki tekstil malzemeleri etrafa saçılırken sürücüsü ise yaralandı.Ezinepazar köyü civarındaki kazanın bildirilmesi üzerine olay mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan tır sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan incelemenin ardından tırın dorsesindeki malzemelerin başka bir tıra yüklenmesine başlandı. Yolun bir yönü ulaşıma kapanırken, trafik akımı Eski Kızılca köyü yolundan sağlandı.