Geri geri dikkatsizce yola çıkan tankere tır çarptı: Kaza anı kamerada | Video
Amasya’da geri geri manevra yaparak dikkatsizce yola çıkan tankere çarpan tır savruldu. Tır sürücüsünün yaralandığı feci kaza çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Ezinepazar köyü civarındaki kazanın bildirilmesi üzerine olay mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan tır sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan incelemenin ardından tırın dorsesindeki malzemelerin başka bir tıra yüklenmesine başlandı. Yolun bir yönü ulaşıma kapanırken, trafik akımı Eski Kızılca köyü yolundan sağlandı.
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