Gökyüzü kızıla boyandı, mest eden manzara ortaya çıktı | Video 19.12.2023 | 11:52 Van'da güneşin batımıyla kızıla bürünen gökyüzü seyrine doyum manzaranın ortaya çıkmasına neden oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gün batımının en güzel izlendiği yerlerden biri olan Van Gölü, bu sefer farklı bir güzelliğe eşlik etti. Bulutların kızıl renginin Süphan Dağı'nın heybetli görünü ile Van Gölü'ne gölüne yansıması ise kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Bulutların yoğunlaşarak suya yansıması ve gün batımıyla birlikte kızıla büründüğü o anlar kameralara yansıdı. Işıklarında gökyüzünün büründüğü renkler görenleri mest etti.