Video Yaşam Gökyüzü kızıla boyandı, mest eden manzara ortaya çıktı | Video
Gökyüzü kızıla boyandı, mest eden manzara ortaya çıktı | Video

Gökyüzü kızıla boyandı, mest eden manzara ortaya çıktı | Video

19.12.2023 | 11:52

Van'da güneşin batımıyla kızıla bürünen gökyüzü seyrine doyum manzaranın ortaya çıkmasına neden oldu.

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Gün batımının en güzel izlendiği yerlerden biri olan Van Gölü, bu sefer farklı bir güzelliğe eşlik etti. Bulutların kızıl renginin Süphan Dağı'nın heybetli görünü ile Van Gölü'ne gölüne yansıması ise kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Bulutların yoğunlaşarak suya yansıması ve gün batımıyla birlikte kızıla büründüğü o anlar kameralara yansıdı. Işıklarında gökyüzünün büründüğü renkler görenleri mest etti.

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