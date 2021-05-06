Görüntüler Hindistan'dan! Vaka ve can kayıpları hızla artarken, yüzlerce kadın Kovid-19'u hiçe saydı | Video

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve can kayıp kayıplarının hızla arttığı Hindistan'dan gelen son görüntüler tedirgin etti. Gujarat eyaletinde bulunan Sanand bölgesinde yüzlerce kadın, dini tören için Covid-19’u hiçe saydı.