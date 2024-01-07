Video Yaşam Gümrük Muhafaza ekipleri muz dolu konteynerde 77 kilogram kokain yakaladı | Video
Gümrük Muhafaza ekipleri muz dolu konteynerde 77 kilogram kokain yakaladı | Video

Gümrük Muhafaza ekipleri muz dolu konteynerde 77 kilogram kokain yakaladı | Video

07.01.2024 | 11:36

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin Limanı’nda yürütülen uyuşturucu operasyonunda, 120 milyon Türk Lirası değerinde 77 kilogram kokain ele geçirildi.

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Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen narkotik risk analizleri çerçevesinde, Orta ve Güney Amerika ülkelerinden Mersin Limanı'na gelen konteynerler mercek altına alındı. Risk değerlendirmeleri çerçevesinde muz yüklü bir konteyner şüpheli görülerek yakın takip edildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin x-ray taramasına sevk ettikleri konteynerde tarama sonucu şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine konteyner detaylı şekilde kontrol edilmek üzere arama hangarına alındı. Gümrük Muhafaza ekiplerinin narkotik dedektör köpekleri kullanarak gerçekleştirdikleri detaylı aramada konteynerin ön kısmında gizli bir bölmenin içerisine saklanmış vaziyette 77 kilogram ağırlığında kokain maddesi ele geçirildi.

Yaklaşık değeri 120 milyon Türk Lirası olarak belirlenen kokain yakalamasıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılarak olayla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı.

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