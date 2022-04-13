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OTOMATİK OYNAT
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Güney Afrika’daki sel felaketinde can kaybı 253'e yükseldi | Video 13.04.2022 | 17:55
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Ankara'da TIR ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video 13.04.2022 | 16:45
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Ataşehir değnekçisi yakalandı! | Video 13.04.2022 | 16:26
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Balkondaki kıyafetleri kendisininmiş gibi böyle topladı | Video 13.04.2022 | 16:30
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TEM'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1'i ağır 4 yaralı | Video 13.04.2022 | 16:13
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Batman’da tankerde gaz sıkışması sonucu patlama: 1 yaralı | Video 13.04.2022 | 14:21
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Sandalyeden yüzüstü düşen yaşlı adam hayatını kaybetti | Video 13.04.2022 | 15:38
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Mutluluğun ilk adımları... Küçük Osman yeni proteziyle... | Video 13.04.2022 | 15:23
01:15
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı | Video 13.04.2022 | 14:21
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Ankara’da freni patlayan dolmuşun kaza anı kamerada | Video 13.04.2022 | 14:09
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Tartıştığı 2 arkadaşına böyle kurşun yağdırdı | Video 13.04.2022 | 13:22
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İstanbul'da turistleri hedef alan hırsızlar kamerada | Video 13.04.2022 | 13:22
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14. kattaki "bantlı dehşet"te şok eden gelişme | Video 13.04.2022 | 12:12
Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında can kaybı 253'e ulaşırken, eyalet afet bölgesi ilan edildi.