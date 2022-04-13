Video Yaşam Güney Afrika’daki sel felaketinde can kaybı 253'e yükseldi | Video
Güney Afrika’daki sel felaketinde can kaybı 253'e yükseldi | Video

Güney Afrika’daki sel felaketinde can kaybı 253'e yükseldi | Video

13.04.2022 | 17:55

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Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında can kaybı 253'e ulaşırken, eyalet afet bölgesi ilan edildi.

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