Güvercin ayağına dolanan çuvaldan tırnak makasıyla kurtuldu | Video

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Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde ayağına çuval dolandığı için uçamayan güvercin banka görevlisi ve esnafların müdahalesi ile kurtarıldı. Tırnak makasıyla ayağındaki çuvak kesilen kuş özgürlüğe kanat çırptı.
Kuşun hayatını kurtaran Kartun ise "Mesai saati içeresinde ayağı çuval bağlı bir kuş düştü. Arabalar ezecekti. Hemen koştum yakaladım. Sağ olsun Barış ağabey de 'hemen getir' dedi. Ayağına dolanan çuvalı çıkardık. Ayağı biraz hasar görmüş tabii. Sonra kuş uçtu ve gitti" dedi.