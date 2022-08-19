Güvercin ayağına dolanan çuvaldan tırnak makasıyla kurtuldu | Video

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde ayağına çuval dolandığı için uçamayan güvercin banka görevlisi ve esnafların müdahalesi ile kurtarıldı. Tırnak makasıyla ayağındaki çuvak kesilen kuş özgürlüğe kanat çırptı.

Olay, İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ayağına çuval dolandığı için uçamadığından dolayı bir kuşun düştüğünü gören çevre sakinleri hemen olaya müdahale etti. Güvercini gören banka güvenlik görevlisi Bahtiyar Kartun güvercini yol üzerinden alarak esnaf Barış İlhan'ın dükkanına götürdü. Burada Kartun ve İlhan güvercinin ayağına dolanan çuval parçalarını keserek kuşu özgürlüğüne kavuşturdu. Çuvaldan kurtulan güvercin tekrar doğaya salındı.Kuşun hayatını kurtaran Kartun ise "Mesai saati içeresinde ayağı çuval bağlı bir kuş düştü. Arabalar ezecekti. Hemen koştum yakaladım. Sağ olsun Barış ağabey de 'hemen getir' dedi. Ayağına dolanan çuvalı çıkardık. Ayağı biraz hasar görmüş tabii. Sonra kuş uçtu ve gitti" dedi.